Elisabeth Moss protagoniza 'The handmaid's tale' para HBO

HBO estrena este miércoles los tres primeros episodios de 'The handmaid's tale' ('el cuento de la criada'), adaptación de lanovela homónima de la canadiense Margaret Atwood(Premio Príncipe de Asturias 2008), en un lanzamiento simultáneo con EEUU. La producción -creada por Bruce Miller ('Los 100'), que es también guionista y productor ejecutivo- está protagonizada por Elisabeth Moss, la ambiciosa secretaria que se convierte en publicista en la serie 'Mad men'.

En el reparto también figuran Joseph Fiennes ('American horror story: asylum', 'Shakespeare in love'), Samira Wiley ('Orange is the new black'), Max Minghella ('The mindy project'), Yvonne Strahovski ('Chuck', 'Dexter'), O.T. Fagbenle ('The five'), Alexis Bledel ('Las chicas Gilmore'), Madeline Brewer ('Orange is the new black') y Ann Dowd ('Compliance', 'The leftovers').

'The handmaid's tale' es el relato de la vida en la distopía Gilead, una sociedad totalitaria donde antes existía EEUU. Asolada por los desastres medioambientales y la caída en picado de la natalidad, está gobernada por una perverso fundamentalismo que trata a las mujeres como bienes de propiedad estatal.



En ese mundo, Offred (Moss) es una de las pocas mujeres fértiles que quedan. Trabaja como criada de la casa del Comandante y forma parte de la casta de mujeres obligadas a la esclavitud sexual como un último y desesperado intento de repoblar un planeta desvastado. En esta sociedad aterradora, en la que cualquier equivocación puede poner en peligro su vida, la muchacha busca desesperadamente a la hija que le arrebataron, mientras trata de sobrevivir entre comandantes, sus crueles esposas, sus compañeras criadas y las mujeres que las controlan. Cualquiera de ellos podría serun espía del Gobierno.

UN PERSONAJE COMPLEJO

Moss vio en esta producción de 10 entregas una oportunidad que no podía dejar escapar. No solo se trataba de protagonizar una de las novelas modernas más feministas, sino que Offred es un personaje complejo poco habitual en la ficción. En declaraciones a 'TV Guide', Moss explica que se sintió muy atraída por el hecho de que Offred es "una persona normal y no una heroína". "Es madre, esposa, amiga, tiene un empleo en una editorial... -añade-; y es arrojada a ese mundo en el que tiene que averiguar cómo salvarse a ella misma y a su hija".

En lo créditos, la joven actriz también aparece como productora de la serie: "He tenido la oportunidad de involucrarme en cada una de las facetas de la serie, desde la preproducción hasta la posproducción -detalla-; Aunque he tenido la voz solo por unos instantes en este negocio, ha resultado muy satisfactorio a nivel creativo."

Warren Littlefield ('Fargo'), Daniel Wilson, Fran Sears e Ilene Chaiken son también productores ejecutivos de este trabajo producido por MGM Televisión y distribuido internacionalmente por MGM.