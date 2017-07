«El éxito es poder vivir de lo que te apasiona»

Pregunta.- Su ‘Despacito’ se ha convertido en una avalancha que llega a todos los rincones… Con cerca de 20 años de carrera musical, cómo se explica este fenómeno sin parar.

Respuesta.- Sabes que me han hecho esta pregunta muchas veces y todavía no he podido formular una respuesta concreta. La verdad es que ha sido algo que nos ha sorprendido a todos de una manera muy positiva, siento que la canción ya no me pertenece, ahora es de todas esas personas que la han hecho un éxito global. Me siento sumamente agradecido y orgulloso de formar parte de este grupo de artistas que traspasan fronteras cantando en español.

P.- Keith Richards ‘compuso’ el riff de Satisfaction tras escuchar la melodía en un sueño y a usted, con este bombazo, le ha pasado algo parecido si no estoy equivocado... ¿Más allá de lo azaroso, cuál cree que es la clave, el secreto para llegar a una canción tan pegadiza?

R.- Así es, me vino la palabra “Despacito” y la melodía justo al despertarme y enseguida corrí al estudio de mi casa para grabarla. ¿La clave? Lo único que te puedo decir es que si yo tuviese esa fórmula ya la hubiese usado en todos mis lanzamientos. Yo solo quise hacer una canción fresca con una letra muy sensual, que te recordara tu mejor verano en una playa y que te hiciera bailar. Creo que es eso lo que ha cautivado a la gente.

P.- ¿Se puede morir de éxito? ¿Le asusta la sobreexposición que acarrea un tema como este?

R.- Trato de no enfocarme en estas cosas, mantenerme positivo, darle al público lo mejor de mi en cada presentación, entrevista o proyecto que esté realizando. Todos, independientemente de la carrera, buscamos conseguir el éxito, cuando lo tienes, lo veo como una oportunidad para seguir trabajando y mejorando. Tengo una carrera de dos décadas y mi meta es continuar haciendo lo que más me apasiona por el resto de mi vida.

P.- ¿Le asusta pensar en lo alto que ha puesto la cota con esta canción?

R.- Honestamente no creo en los miedos, porque sé que nos paralizan, nos privan de tomar riesgos y de poder cumplir cualquier sueño o meta que tengamos. Para mi la clave es enfocarme en lo positivo, no abandonar mis sueños, respetar la profesión, no pensar que ya lo sé todo y mantener los pies sobre la tierra.

P.- Por si hay algún despistado que lo haya descubierto con Despacito. ¿Cómo definiría su carrera?

R.- Por fortuna he tenido una carrera muy bonita y de mucho aprendizaje, con sus altos y sus bajos por supuesto, pero sin abandonar las ganas de seguir creando y trabajando en mi arte. El simple hecho de poder decir que he podido vivir de lo que más me apasiona por dos décadas para mi representa un éxito tremendo. He logrado cumplir muchos sueños entre ellos lanzar ocho discos, he grabado colaboraciones con grandes artistas, he recorrido el mundo con mi música, tengo los fans más leales a quienes les agradezco infinitamente su apoyo, en fin, que no lo cambiaría por nada.

P.- En qué ha cambiado el artista que en 1998 lanzó ‘Comenzaré’

R.- Siento que aunque muchas cosas en mi entorno han cambiado, yo sigo siendo el mismo músico que se levanta todos los días a trabajar. Quizás te podría decir que mis prioridades han cambiado ahora que tengo dos hijos maravillosos, pero precisamente por ellos ahora no quiero descansar, su futuro depende de mi.

P.- ‘Y gritar y gritar y gritar ’ cantaba hace más de un lustro. ¿Contra qué grita hoy Luis Fonsi?

R.- Con la alarma… no la soporto.

P.- Y si le pregunto por Trump, por sus muros contra las emigrantes… ¿reconoce el país en el que creció?

R.- Definitivamente estamos viviendo tiempos muy difíciles y realmente preocupantes, no solo en Estados Unidos pero a nivel mundial. Yo creo que si dejamos que las cosas continúen como van, estaremos en serios problemas. Por eso pienso que mantenerse informados es poder, no podemos simplemente cerrar los ojos si vemos algo que no nos gusta, hay que involucrarse de alguna manera y sobretodo hacer todo lo posible para que los derechos de cada ciudadano no sean violados por nada ni nadie.

P.- ¿Qué pueden esperar sus fans en Laguna?

R.- Un show bastante balanceado que recorre musicalmente mis 20 años de carrera a través de un repertorio que va desde las baladas más exitosas hasta los temas más rítmicos, incluyendo los clásicos,‘Despacito’ y algunas canciones de mi nuevo disco. Así que el público español podrá escuchar las nuevas canciones antes que nadie y eso me emociona. Yo lo que quiero es que la gente cante conmigo y se la pase muy bien.