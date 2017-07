Eiko Ishioka, una diseñadora de vestuario al nivel de Picasso

Eiko Ishioka (Tokio 1938-2012) fue una diseñadora de vestuario japonesa que destacó principalmente en el mundo del cine,donde consiguió dos premios Oscar, aunque también diversificó su trabajo en otros campos, como cuando en el 2008 diseñó el vestuario de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín.

Su obra ha sido tan apreciada que está presente en museos de todo el mundo, incluyendo el prestigioso Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), donde se codea con genios del arte como Picasso. Google le dedica un doodle con motivo del 79º aniversario de su nacimiento.

La carrera de Eiko Ishioka empezó tras graduarse de la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, dedicándose al diseño gráfico y a la publicidad en Japón. Su primera incursión en el cine vino de la mano de Paul Schrader, quien la contactó para que se encargara del diseño de 'Mishima'. Una vida en cuatro capítulos.

Gracias a su trabajo, la diseñadora recibió un reconocimiento en el Festival de Cine de Cannes por su "contribución artística". En 1987, obtuvo un premio Grammy en la categoría de mejor presentación de grabación por su diseño de la portada del álbum 'Tutu' del trompetista de jazz Miles Davis.

EIKO ISHIOKA Y EL OSCAR POR 'DRÁCULA'

En 1988, Eiko Ishioka diseñó la escenografía y vestuario de la obra de teatro 'M. Butterfly', siendo nominada a dos premios Tony. En 1992, trabajó en el vestuario de la película 'Drácula de Bram Stoker', dirigida por Francis Ford Coppola.

Por esta colaboración, obtuvo un Oscar de Hollywood en la categoría de mejor diseño de vestuario. En 1992, fue seleccionada para ser miembro de la New York Art Directors Club Hall of Fame.

Posteriormente, en el 2002, dirigió el vídeo musical de la canción 'Cocoon' de Björk y diseñó el vestuario de las cuatro primeras películas de Tarsem Singh, incluyendo 'The Cell'. Participó, además, en la creación del vestuario de 'Varekai', un espectáculo del Cirque du Soleil. Años después, diseñó los disfraces del musical de Broadway 'Spider-Man: Turn Off the Dark', y trabajó en la película 'Mirror Mirror' de Tarsem Singh, por la que fue nominada al Oscar.

Eiko Ishioka falleció el 21 de enero de 2012 en Tokio, víctima de un cáncer de páncreas.