Ed Sheeran deja Twitter porque lo insultan demasiado

El cantante británico Ed Sheeran ha asegurado al diario 'The Sun' que ha decidido abandonar Twitter harto de los insultos que recibe en la red. Sheeran, no obstante, sí mantendrá su presencia en Instagram, y las fotografías que difunda allí seguirán apareciendo en su cuenta de Twitter automáticamente, aunque el músico se ha hecho el propósito de no interactuar en esa red, y mucho menos leer los mensajes que recibe. Y esto que seguramente no llegó a estar plenamente informado de lo que piensa la twittosfera catalana de su canción sobre Barcelona, la de la sangría y las mamacitas.

Sunday Funday #giveitsomewelly Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 3:15 PDT

"He salido totalmente de Twitter. No puedo leerlo. Voy allí y no han nada más que gente diciendo cosas feas de mí. Twitter es una plataforma para esto", lamenta Sheeran. "Un solo comentario basta para arruinarte el día. Por eso me he salido", ha añadido, en declaraciones al tabloide británico. "Me estoy rompiendo la cabeza para saber por qué le gusto tan poco a la gente", insiste, dolido, antes de halagar a la audiencia del diario sensacionalista diciendo que, en cambio, los comentarios a las noticias sobre él que se publican en 'The Sun' sí son amables.

Sheeran, explica el diario 'The Guardian', culpa en gran parte a los seguidores de Lady Gaga del acoso que sufre. "Leyeron una entrevista en la que asumieron que hablaba de ella, y todos son puro odio. Y aquello no tenía nada que ver".