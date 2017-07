Duelo de tocados reales en Londres

Desde este miércoles y hasta el viernes, 14 de julio, los reyes Felipe y Letizia se encuentran de visita en el Reino Unido, su primer viaje de Estado a ese país. Dos días repletos de actos oficiales de los que la prensa de medio mundo se hará eco, al igual que de los 'looks' que lucirá Letizia en la capital británica.

EFE / BALLESTEROS | La reina Letizia posa en el Horse Guards Parade en Londres, durante la reepción oficial que Isabel II ha ofrecido a los Reyes con motivo de su visita de Estado al Reino Unido

Tras el saludo real de la guardia de honor, Felipe VI e Isabel II se han montado en el 'State drive' por The Mall hasta el palacio de Buckingham, mientras que la Letizia y el duque de Edimburgo se han dirigido al mismo lugar en otro coche descapotable que ha recorrido un camino adornado con banderas de España y Reino Unido.

Si en su llegada en el aeropuerto, la esposa de Felipe escogió un 'total white' de Hugo Boss, para su primer día en Londres ha sorprendido con un 'look' amarillo, un color no apto para supersticiosos pero el preferido de su anfitriona, firmado por su diseñador de cabecera, Felipe Varela. Un vestido y un abrigo de dos tonalidades de amarillo diferentes pero perfectamente combinadas con detalles de encaje. Todo rigurosamente completado con un tocado ladeado floral de tela y con aires de Ascot, diseño deMaría Nieto, un complemento con el que no estamos acostumbrados a verla.

A juego también ha lucido unos guantes y una cartera, de la misma gama cromática. Lo único que no hacían juego cromático han sido sus salones de Prada, en 'nude'.

ISABEL II Y SU 'MONOLOOK' FUCSIA

El patrón clásico elegido por Letizia no ha desentonado en absoluto con el resto de las damas británicas. La reina Isabel II, que se ha mostrado sonriente y relajada junto al rey Felipe, ha elegido un vistoso traje de chaqueta en 'monolook' fuscia con su broche de diamantes en la solapa, su collar de perlas de varias vueltas, guantes blancos y un emblemático casquete con ramillete de Philip Somerville, el sombrero oficial de la reina que murió el pasado año.

Por su parte, Camila Parker, duquesa de Cornualles, ha lucido un anodino conjunto de vestido y abrigo en gris. La esposa delpríncipe Carlos no se ha olvidado de ponerse sus inseparables pendientes y collar de perlas, asi como un canotier con plumas de marabú, que ya ha utilizado en varios actos.

Un bicolor azul marino y blanco ha sido el elegido por la primera ministra británica, Theresa May, que ha asistido a la recepción de bienvenida que la reina Isabel II ha ofrecido este miércoles aFelipe y Letizia. La mandataria británica ha sido una de las últimas en llegar al acto y también la más sobria. Para la ocasión ha llevado un sombrero ladeado de ala ancha con una margarita, que ha combinado con una chaqueta blanca y unos zapatos planos tipo manoletinas.