Duelo de catanas entre Risto y Jorge Javier

Las puyitas entre Risto Mejide y Jorge Javier Vázquez, dos de los jurados que están dando más caña a los concursantes de 'Got talent', no cesan. Después del pique de la semana pasada, anoche el publicista y el presentador de 'Sálvame' volvieron a las andadas en la segunda semifinal del concurso de talentos de Tele 5.

En esta ocasión, el rifirrafe vino tras la actuación de uno de los participantes, Pablo Camacho, que dividió al jurado. Jorge Javier Vázquez comentó que el número le había parecido "muycutre" comparado con sus anteriores actuaciones en el programa y aseguró que no se creía que las catanas que había usado en el escenario fuesen de verdad.

Rápidamente, Risto Mejide salió en defensa del concursante. "Estás acostumbrado a programas en los que todo es de mentira y cuando es de verdad no te lo crees", le espetó a su compañero.

ALUSIÓN AL CHESTER

Este no dudó en levantarse y coger una de las catanas, mientras el público gritaba: "¡Pelea, pelea!. Finalmente, Risto también se levantó para agarrar otra de las catanas y desafiar al presentador de 'Sálvame', que zanjó el tema con una contundente frase: "Has hablado de los programas en los que yo trabajo y me parece curioso, cuando son los mismos que producen tu 'Chester'".

El pique de ambos jurados le está dando buenos rendimientos a 'Got talent', que ayer logró colocarse como el segundo programa más visto del día.