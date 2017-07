Donald Trump tendrá su propia serie de dibujos animados

Un padre orondo y excéntrico, una madre atractiva y unos cuantos hijos bien particulares. En este entramado de personajes se basa la nueva serie de televisión de la cadena estadounidense Showtime. Y no, no es una nueva temporada de 'Los Simpson' o 'Padre de Familia'. El protagonista de esta serie no trabaja en ninguna central nuclear o en una fábrica de cerveza: es el presidente de Estados Unidos. El 'late night' dirigido por Stephen Colbert producirá una serie de 10 episodios, de momento, sobre la vida de Donald Trump y su familia.

A partir de otoño

El título que agrupará a estos capítulos de dibujos animados y de media hora de duración no se ha desvelado todavía. Lo que sí se conoce es que se emitirán en otoño y que, dados los antecedentes de Stephen Colbert en relación a Trump, va a ser una comedia de los más ácida e irreverente. No será la primera vez que el 'animado' Trump sale en un programa de este 'late night', ya que es un habitual en pequeños sketches, aunque sí la primera vez que ahondan satíricamente en todo el universo familiar y político del presidente.

Si en 'Los Simpson' los compañeros de aventuras habituales de Homer son sus vecinos, en esta serie de 10 capítulos se podrá ver a Donald rodeado por sus confidentes, miembros de la alta sociedad, jefes de gobierno y demás personajes de las altas esferas. "Estoy impaciente por mostrar al hombre que está detrás del 'Make America Great Again'", ha explicado Stephen Colbert.

El tema Trump le está dando bastante juego al programa de Colbert en la CBS y parece que los 'affairs' políticos ganan peso en las audiencias. Su humor más político e incisivo que el de sus dos principales competidores, Jimmy Kimmel (ABC) y Jimmy Fallon (NBC), le ha permitido liderar la franja horaria del 'late night show' esta temporada, algo que no había conseguido la cadena CBS desde el 2010, territorio de la NBC 20 veces en los últimos 22 años.

En el pasado, antes de ser elegido, el propio Trump visitó el programa, pese a no ser para él terreno demasiado amigo. ¿Se atreverá a hacerlo de nuevo para hablar de su serie?