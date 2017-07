Dani Mateo dice que Albert Rivera de joven era "muy guapo" y "odioso"

Dani Mateo acudió este sábado al plató de 'La Sexta noche',donde se sintió como en sus casa, es decir, en 'El intermedio', donde no deja títere con cabeza, ya que en el programa de Iñaki López tampoco se cortó ni un pelo. Así, el cómico habló sin tapujos de varios personajes de la política, como de suexcompañero de instituto Albert Rivera, de quien dijo que ya entonces manifestaba su intención de dedicarse a la política y que era envidiablemente "guapo".

"Recuerdo una copa que nos tomamos en una terraza de mi pueblo, y él me contó que se iba a meter en política, en Ciudatans. Que era su vocación", contó. Y que le contestó: "Ten cuidado, que me vas a tener enfrente". Aunque, según Mateo, él no vale para la política: "Me falta cabeza y me sobra corazón. No duraría ni dos días"

Ante la pregunta del periodista vasco sobre si Rivera ya tenía madera de líder, respondió: "No lo recuerdo especialmente participativo en las movidas. Era bastante discreto. Eso sí... ¡muy guapo!". Rivera era el capitán del equipo de waterpolo y, según Mateo, "tenía un torso griego... Era odioso". Y añadió, con su habitual tono sarcástico: "Yo me lo miraba desde la moto con mis pintas de 'grunge' pensando: ¡qué asco da este tío".

La aparición de Mateo en 'La Sexta noche' se produjo el mismo día en que su exmujer, Elena Ballesteros, se casaba en Altea (Alicante) con su gran amigo de la infancia, justo un año después de que separara del actor al pillarle en un supuesta infidelidad con una 'influencer'. Pero de eso no se habló en el programa. Eso se lo dejan a otras cadenas.