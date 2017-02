'Dani & Flo' reúne a los humoristas de 'Tonterías las justas'

La duda existencial planteada por Florentino Fernández y Dani Martínez durante dos años con su celebrada obra teatral #VuevenNOVuelven se ha despejado definitivamente. La famosa pareja humorística está de vuelta en Cuatro con 'Dani & Flo', un nuevo programa de sobremesa (lunes a viernes, 15.45 horas) en directo que pretende competir con el 'Zapeando' de La Sexta a base de actualidad y buen humor. Una fórmula similar a la que les proporcionó gran éxito hace seis años con 'Tonterías las justas', el disparatado 'show' que compartían los dos con Anna Simon también en Cuatro.

Ahora se han quedado los dos solos ante el peligro de los malditos audímetros, después de la agridulce experiencia de presentar hace dos años al alimón el fallido 'Sopa de gansos'. Pero el corte de este nuevo programa, en el que estarán arropados por cuatro mujeres, es muy diferente de aquel 'show' en el que se limitaban a dar paso a los humoristas. "La franja de tarde es estratégica para Cuatro, por lo que estamos dispuestos a construir y a atrevernos con ellos", ha dicho en el acto de presentación Mariano Blanco, director de programas del canal de Mediaset, consciente de que los dos son una "marca de entretenimiento". "Han madurado en estos años y son un dúo con mucha personalidad y de los mejores del país", añadió.

Curiosamente, el equipo de colaboradores del programa está compuesto por cuatro mujeres, un detalle que no ha sido buscado intencionadamente por la productora Mediapro. Ellas son María Gómez ('90 minuti', 'Zapeando' y 'Likes'), la radiofónica Cristina Boscá ('Anda ya'), Cristina Urgel ('La que se avecina', 'Bandolera') y Virginia Riezu ('Cuestión de sexo'). Serán las primeras pero no las únicas, ya que en las próximas semanas se irán incorporando más colaboradores.

PREMIO A LA PERSEVERANCIA

Para el director de contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, la reaparición de Florentino y Dani en Cuatro viene a demostrar que "el que la sigue, la consigue". "Llevábamos tiempo hablando con ellos, y gracias a su tozudez e insistencia ya están aquí: seguro que veremos momentos talentosos", reveló. Flo confirmó la cabezonería de la pareja y recordó el momento crucial del 'sí quiero'. "Nos preguntaron '¿pero vosotros qué queréis hacer?' y les contestamos que sabíamos hacer esto. A partir de ese momento en el que aceptaron el proyecto, Dani y yo nos llamábamos todos los días para confirmar que estrenábamos", dijo con sorna el humorista madrileño antes de confesar que para ellos todo esto "es un sueño".

En esa misma línea, su compañero Dani corroboró la ilusión que les hace su vuelta al primer plano televisivo. "Los dos fantaseábamos con tener un programa en Cuatro y que fuera por la tarde", aseguró el actor y cómico leonés, cuya "historia de amor" con Flo "empezó en Cuatro". "Aquí aprendí a hacer televisión", sentenció.

Lo curioso es que este nuevo programa, producido por Mediapro,tendrá que competir con otro elaborado por Globomedia, que es propiedad también de ese grupo televisivo. Pero la rivalidad con'Zapeando' no parece preocupar a Dani Martínez: "No queremos hacer desaparecer a nadie porque tenemos que competir con nosotros mismos", advirtió antes de recordar que en ese espacio de La Sexta tienen "buenos amigos como Anna Simon". Otra cosa es que la cadena tenga la tranquilidad suficiente como para mantener un programa que empieza con bajos índices de audiencia. Villanueva tiene la respuesta: "La paciencia no es una metodología de trabajo en la televisión, pero a veces conviene esperar si observas factores o elementos que merecen la pena". Palabra de directivo televisivo.