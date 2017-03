Dabiz Muñoz se lleva 'El xef' de viaje a Londres

Al cocinero Dabiz (o David) Muñoz (Madrid, 1980) le dejó buen sabor de boca ‘El xef’, un ‘docu-show’ emitido por Cuatro el año pasado, en el que enseñaba sin adobos ni artificios cómo es el día a día en la vida de un tres estrellas Michelín hiperactivo y heterodoxo como él. Tanto, que ha decidido repetir la experiencia.

La cadena de Mediaset estrena el domingo, 19, por la noche, lasegunda temporada de este documental mezclado con telerrealidad, en el que el cocinero muestra los entresijos de la puesta en marcha de StreetXo, su nuevo restaurante, inaugurado recientemente en Londres. Será a las 21.30 horas, el horario estelar de Cuatro, que ocupaba el 'Chester' de Risto Mejide y que tendrá el 'Salvados' de Jordi Évole, en La Sexta, como duro competidor.

Los cinco episodios que forman la nueva tanda resumen siete meses de trabajo y 160 horas de grabación en los que un reducido equipo de rodaje, compuesto por el director del programa, David Miralles, cámara en ristre, y un técnico de sonido, fueron las sombras de Muñoz y le acompañaron en los continuos viajes que realizó entre Madrid y Londres desde el verano pasado para levantar acta de cómo se crea de la nada un local llamado a ser el restaurante de moda de Mayfair, el barrio más “in” de la capital británica.

Si el alma máter de DiverXo se mostraba anfetamínico y obsesivo con la innovación culinaria en la primera temporada de ‘El xef’, en la nueva entrega se revela aún más intenso y desbordante, pues al reto de sorprender a sus clientes con su creatividad en los fogones se añade ahora el desafío de montar un local desde el minuto cero.

En el primer capítulo le veremos pelearse con albañiles y arquitectos, porque las obras se retrasan; discutir de dinero con financieros encorbatados en salas de reuniones, y caer rendido en la cama del hotel tras maratonianas horas de faena. “Llevo un año trabajando 15 horas diarias siete días a la semana, estoy agotado”, suspira en un momento, mirando a cámara.

Y, por supuesto, en la nueva temporada también hay mucha cocina. Aunque el local londinense comparte nombre con el segundo restaurante que Muñoz abrió en Madrid, StreetXo, no hereda su carta, así que uno de sus desvelos será diseñar el menú que él y su tropa de cocineros ofrecerán a su nueva clientela británica. Entre discusiones sobre dónde ubicar la campana de la cocina y berrinchesporque se retrasa el instrumental que ha ordenado enviar desde España, el chef explicará esta noche cómo preparar uno de los platos estrella de su nuevo establecimiento: un pa amb tomàquet de salmón con sabor a jamón ibérico.

SIN CRISTINA PEDROCHE, POR CONTRATO

En los próximos capítulos, el cocinero viajará por el mundo en busca de sabores e inspiradoras experiencias culinarias e incluso le veremos preparándose para correr el maratón de Chicago. Su vida personal también queda retratada en el programa, aunque solo en parte: a menudo aparece mandándose mensajes de móvil con su mujer, Cristina Pedroche, y en el episodio de esta noche le cocina un mollete de jamón york y queso a la plancha en la cocina de su casa, pero la presentadora, que colabora con Antena 3, no desfila ante la cámara en ningún momento. “Cosas de los contratos”, aduce el cocinero.

‘El xef’ fue una de las sorpresas de la pasada entrega televisiva: logró consolidar un 9,5% de cuota de pantalla y los cuatro capítulos que integraron la primera temporada consiguieron atraer a casi dos millones de espectadores de media. Se explica así que Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset, se refiriera esta semana al programa, en la presentación de la nueva temporada, como “una de las grandes apuestas de Cuatro para este año”.

En la cadena están encantados con el gancho comunicativo del cocinero y Mariano Blanco, director de Producción de Programas de Cuatro, reconoce que “Dabiz podría presentar el programa que quisiera”, pero el chef no duda en echar agua sobre esas expectativas televisivas. “Mi mundo no es la tele, sino la cocina, porque con una sartén en la mano soy el tío más feliz del mundo. He vuelto a hacer ‘El xef’, porque me han tratado con mucho respeto y a diario me olvidaba de que había una cámara siguiéndome. Para mí, esto no es hacer televisión, sino una forma de mostrarle al mundo mi trabajo”, aclara.