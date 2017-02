Cuatro estrena, por fin, 'Proyecto Bullying'

El pasado mes de junio, Mediaset suspendió la emisión de'Proyecto Bullying', programa sobre el acoso escolar que estaba a punto de estrenar la cadena Cuatro, pero que las fiscalías de menores de Madrid, Segovia y Cádiz prohibieron su emisión, al considerar que el tratamiento que ofrecía la producción no era el correcto para un tema tan sensible. Según las fiscalías, en el programa aparecían menores que podían ser identificados y, además, se utilizaban cámaras ocultas, método de trabajo muy cuestionado y que el Tribunal Constitucional declaró "ilegítimo" en una sentencia del 2012. Pero la suspensión no ha significado su desaparición: tras ocho meses en el 'taller de reparación', Cuatro estrena este martes, 21 de febrero, una nueva versión de 'Proyecto Bullying' (22.45 horas), que sigue las pautas marcadas por las fiscalías de menores.

Jesús Vázquez -quien también fue víctima del acoso escolar- sigue siendo el presentador de esta versión remodelada, en la que se han utilizado "todos los recursos audiovisuales necesarios" para ocultar la identidad de los menores que aparecen en pantalla, según han apuntado desde la cadena, que además han aprovechado este trabajo para su tradicional campaña '12 meses, 12 causas', y que se centra el acoso escolar y lleva como eslogan 'Se buscan valientes'.

Eso sí, se mantiene el uso de las cámaras ocultas, ya que, según afirmó Vázquez en la presentación de la campaña, "es la única forma de comprobar el acoso". Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset, también ha defendido su utilización. "Creo que existe una satanización de la cámara oculta cuando resulta que es un método útil siempre que se use con arreglo a la ley, y nosotros hemos respetado las indicaciones de la fiscalía".

Ya a finales del 2016, cuando se anunció la nueva versión de 'Proyecto Bullying', Mediaset especificó que el programa emplearía en su nuevo planteamiento "todos los recursos audiovisuales necesarios para preservar completamente el anonimato de las personas implicadas", además de recordar "la carrera de obstáculos que el programa encontró desde su origen". Así, y pese a los retoques obligados, la nueva versión del espacio "mantiene su objetivo último", que es "mostrar, sin prejuicios ni acusaciones pero de manera evidente, la realidad del acoso escolar a través de acosados,acosadores, familiares, psicólogos y comunidad educativa".

UNA NIÑA QUE QUIERE SER ACTRIZ

'Proyecto Bullying', que consta de cuatro entregas, se abre este martes con una joven que sufre acoso a diario, y que ha optado por la soledad en el colegio para evitar que se metan con ella. Aún así, recibe a diario insultos y humillaciones. Jesús Vázquez hablará con esta niña a la que le encanta patinar y que sueña con ser actriz.Por eso, la acompañará hasta el plató de ‘La que se avecina’, su serie favorita, donde escuchará los consejos de los actores. Y en especial los de Cristina Castaño, que será su guía por el plató y con la que cantará.

Transcurridas unas semanas, el programa vuelve a contactar con la joven para realizar un seguimiento de su caso. Esta será la estructura del programa con las cuatro personas que lo conforman. Cuatro historias de acoso escolar, pero todas con un final esperanzador: afirman vivir una realidad más positiva y miran con confianza al futuro.