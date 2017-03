Cristina Pedroche vuelve a las transparencias

Cristina Pedroche está acostumbrada a no pasar desapercibida. Tras sus atrevidos vestidos de Nochevieja, que llevan varios años provocando pasiones y odios y todo un revuelo en las redes, ahora está haciendo lo propio con sus estilismos en 'Tú sí que sí', que precisamente cierra esta noche en La Sexta su primera temporada con unas audiencias bastante discretas.

Para ocasión tan especial, la presentadora volverá a tirar de las transparencias, ya que ha elegido para la final del concurso de talentos un sugerente vestido floreado y abierto que deja entrever la ropa interior.

Ya lo avanzó Pedroche en la presentación del estreno del programa: "Es que si en España se han asustado por mi vestido de Campanadas, ojo con lo que va a pasar en 'Tú sí que sí'. Soy como soy, yo no soy una presentadora al uso correcta, fina, quietecita… No sé por dónde voy a salir porque ni yo misma me conozco. Igual que te cuento un chiste, me gusta vestirme como me da la gana", comentó entonces.

SIN MIEDO A LAS CRÍTICAS

"Soy una mujer libre que hace con su cuerpo y con su vida lo que quiere. No hay más. Las críticas, para bien y para mal, no me importan", zanjó sobre los comentarios sobre sus estilismos.

Y la presentadora ha cumplido su palabra, sobre todo si echamos la vista atrás dos semanas, cuando se celebró la primera semifinal de 'Tú sí que sí' y el original vestido de rejillas de Pedroche dio pie, el día después, a muchas bromas por parte de sus compañeros en'Zapeando'.

Hoy toca la primera semifinal de #TúSíQueSí6 !!Va a ser brutal y me gustaría mucho q nos acompañarais ❤️Nos vemos a las 22.30 en La Sexta🦋🌈😉 pic.twitter.com/RYSBPvOvzE — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 15 de febrero de 2017

“Es muy bueno para jugar al vóley-playa porque ya llevas el bikini y la red. Con tener la pelota y alguien más”, bromeó Ana Morgade, lo que provocó las risas de la propia Pedroche.

La presentadora ha hecho también gala de su buen humor tuiteando algunas fotos de los 'imitadores' de su vestido de las campanadas durante los carnavales.