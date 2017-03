El creador de 'Bob Esponja' anuncia que padece ELA

Stephen Hillenburg, creador de la popular serie de animación 'Bob Esponja', ha revelado que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una cruel patología neurodegenerativa para la que no hay cura. "Quiero que la gente sepa a través mío que me han diagnosticado ELA. Cualquiera que me conozca, sabrá que voy a seguir trabajando en 'Bob Esponja' y el resto de mis pasiones todo el tiempo que me sea posible", afirma el animador y biólogo marino, de 55 años, en un emotivo comunicado en el que agradece "las muestras de amor y apoyo" recibidas. Nunca serán suficientes para corresponder a un tipo que, en todas y cada una de las aventuras de Bob Esponja, Patricio y el resto de habitantes de Fondo de Bikini, ha sido capaz de ahuyentar la mayoría de males conocidos.

"Steve Hillenburg es un creador brillante que ha llevado alegría a millones de fans", ha declarado en un comunicado la cadena Nickelodeon, que emite 'Bob Esponja' en Estados Unidos desde su creación en 1999 (aquí puede verse también a través de Clan). Según la revista 'Variety', Hillenburg habría recibido el diagnóstico recientemente y que, por tanto, se encontraría en las primeras etapas de la enfermedad.

El dibujante y guionista californiano estudió biología marina, profesión que jamás desempeñó dada que sus auténticas vocaciones eran el arte y el dibujo, pero los conocimientos científicos le sirvieron como contexto para crear el fabuloso (y muy elaborado) universo submamarino de la ciudad de Fondo de Bikini. Estrenada en Estados Unidos el 1 de mayo de 1999, la serie ha recibido infinidad de premios y ha acabado convirtiendo a sus carismáticos personajes (Bob, Patricio, Arenita, Sr. Cangrejo, Plankton, Calamardo) en iconos de la cultura popular y, sobre todo, en ídolos de niños y adultos con escasas ganas de crecer. Fans declarados de Bob y compañía son, por ejemplo, el expresidente Barack Obama y el diseñador Marc Jacobs, quien lleva tatuado una esponja amarilla en uno de sus brazos.

El propio Hillenburg dirigió en el 2004 el primero de los dos largometrajes dedicados a la criatura amarilla y cuadrada, la hilarante'Bob Esponja: La película', de la que se recuerda, entre otras muchas cosas, el cameo de David Hasselhoff como socorrista de playa. El antiguo biólogo fue también coguionista y productor ejecutivo de la no menos brillante 'Bob Esponja: un héroe fuera del agua' (2014), delirio de tomo y lomo en el que Antonio Banderas intepretaba a un pirata loco que pretendía robar la fórmula de la kangreburguer, especialidad de El Krustáceo Krujiente, el restaurante en el que trabaja Bob Esponja.



DOS TEMPORADAS MÁS DE 'BOB ESPONJA'



En marzo del 2016, Nickelodeon renovó 'Bob Esponja' para dos temporadas más, la 10ª y la 11ª. Y en los recientes premios Nickelodeon Kids' Choice Awards, la serie ganó, por enésima vez, el galardón a los mejores dibujos animados, superando, entre otros, a 'El asombroso mundo de Gumball', en una demostración de que, a pesar de la paso del tiempo, no hay quien pueda con la risueña esponja amarilla Bob y su gordinflón amigo rosa Patricio, posiblemente uno de los mejores secundarios de la historia.

Más allá de su éxito entre niños y adultos, la serie también ha generado su controversia. Algunos estudios científicos aseguran que 'Bob Esponja' afecta a la atención y el aprendizaje de los niños, dado su nivel de frenesí y, a ratos, locura. También hay quien ha visto tics homosexuales en la relación entre Bob y Patricio, como en en un delirante estudio de una comisión de moral del Gobierno de Ucrania que consideraba la serie "una amenaza para los niños".

Hillenburg nunca ha dado importancia ni a un asunto ni a otro: "No me molestan que piensen que ambos son gais. Si miras la serie con los ojos y la actitud de un niño, se ve que todos los personajes son asexuados", explicó el biólogo, declarado fan de 'Hora de aventuras', en el 2011, en una visita a Barcelona para participar en el festival Toon a Ville. "En cuanto a los problemas de atención... lo mejor es apagar la televisión cuando se hacen los deberes".