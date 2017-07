La cosmética natural gana adeptos en verano

La cosmética natural ha experimentado un crecimiento en ventas del 20% de este tipo de productos para el verano, según La Botica de Los Perfumes.

La tendencia a fabricar productos que respeten el medio ambiente y sean cuidadosos con la naturaleza cada vez tiene más adeptos, sobre todo entre los 'millenials' debido también a los beneficios que tienen para la salud y para la higiene diaria.

La Botica de Los Perfumes ha señalado que “la tendencia a cuidarse la piel con productos que son respetuosos con el medio ambiente, no están testados en animales y es algo que cada vez demandan más los consumidores. La preocupación por el cuidado personal no está reñido con el respeto por el entorno y así se está transmitiendo no solo por el incremento en la venta de estos productos sino por las sugerencias que llegan para investigar y desarrollar más esta rama de la cosmética”, ha afirmado.

PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Y es que una buena parte de los productos de cosmética natural provienen de la agricultura ecológica, un sistema de cultivo de una explotación agrícola autónoma basada en la utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos sintéticos, u organismos genéticamente modificados.

Los productos más solicitados durante los meses estivales son los reductores, los reafirmantes y las distintas cremas corporales. Estos tres copan el 50% de las ventas totales de productos relacionados con la cosmética natural. Otros como los aceites o las cremas exfoliantes también están cerca del grupo de cabeza en las cifras de venta.

Algunos de los ingredientes básicos que se utilizan en su fabricación son el karité, aceite de argán, corteza de frutas, árbol de té y miel, entre otros.

Por último, la citada firma, que posee más de cien tiendas repartidas por la geografía española, aconseja llevar siempre encima una serie de productos naturales como un protector solar con aceites naturales; un champú con base de aceite de argán y keratina para combatir los efectos del agua de la piscina y de la playa; un bálsamo labial para hidratar los labios; así como cremas corporales con alto contenido en vitamina E.