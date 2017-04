Un conmovedor anuncio vuelve a viralizarse un año después

Con solo 60 segundos de anuncio la empresa canadiense Canadian Tire Corporation logró emocionar al mundo. La compañía, dedicada a la venta de una amplia gama de productos motorizados, deportivos, de ocio y para el hogar, encargó a la agencia de publicidad Cleansheet Communications la producción del vídeo, protagonizado por un grupo de niños que juegan al baloncesto en un vecindario.

La intención era situar a Canadá en el podio de países éticos, destacando sus valores de compañerismo e inclusión social en el deporte, unos meses antes de las Olimpiadas de Río de Janeiro del año pasado.

UN JUEGO PARA TODOS

El anuncio arranca con un lanzamiento a canasta fallido que hace uno de los muchachos del grupo. El balón se les escapa unos metros más lejos de la pista improvisada de baloncesto, entre muros de casas y puertas de garajes, hasta frenarse delante de la casa de un niño que lleva silla de ruedas. El joven que se acerca a por la pelota y el niño minusválido intercambian un "hola" y una sonrisa.

Más tarde, el niño discapacitado se encuentra una pelota de baloncesto en el porche de su casa y decide devolvérsela a los chicos que jugaban con ella. Al llegar al espacio donde juegan los demás niños el joven de la silla ve cómo sus vecinos han puesto ruedas ('wheels', en inglés, que es el nombre del anuncio) a triciclos, cajas u otros objetos, para jugar como si estuvieran también en sillas de ruedas.

El anuncio termina con un emotivo mensaje: "Cuando brota lo mejor de nosotros, nuestra nación se vuelve más grande". Frase con la que la empresa Canadian Tire, en cooperación con la plataforma "We all play for Canada", quiere transmitir la unión de los canadienses por un proyecto social común.

La campaña publicitaria ya tiene más 44 millones de reproducciones en Facebook y cerca de 145.000 en Youtube.