Comida de estrellas en Beverly Hills

Un total de 163 nominados en la 89º edición de los Oscaracudieron este lunes al tradicional almuerzo de la Academia de Hollywood, donde las estrellas se pudieron relajar en un ambiente distendido.

El Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California) ha reunido aactores, directores, guionistas, compositores e ingenierosde sonido, entre otros, en un acto para conocer de cerca los secretos de sus trabajos en un ambiente distendido y dejando atrás los nervios de los días previos a la gala.

El primero en llegar a este encuentro de confraternización, que se celebra cada año, fue Damien Chazelle, director del musical 'La La Land', gran favorita a los Oscar con sus 14 nominaciones. "Aún estoy asimilándolo. Es surrealista", ha asegurado el director, que iba acompañado por su novia Olivia Hamilton. "Nunca imaginé algo así. Para mí, la victoria ya fue haber hecho la película, porque me llevó mucho tiempo levantar el proyecto. Es un sueño hechorealidad", ha añadido.

RÉCORD DE 'TITANIC' Y 'EVA AL DESNUDO'

Esas 14 nominaciones igualaron el récord histórico de 'Titanic' y 'Eva al desnudo'. "Todo lo que ha venido después ha sido miel sobre hojuelas. Sigo sin terminar de procesar todo esto", ha insistido.

Taylor Sheridan, candidato al mejor guion original por 'Comancheria', también ha acudido al acto."Es realmente apabullante. Es un auténtico regalo", ha asegurado Sheridan, que tiene en cartera la secuela de 'Sicario', titulada 'Soldado'.

"Benicio del Toro estaba fantástico en la primera parte. Tienes que ver lo que ha hecho en la segunda. Es increíble", ha avanzado Sheridan, mientras disfrutaba de una copa de champán y unas piezas de sushi por las que luchaban también una embarazadísima Natalie Portman y un exultante Mel Gibson,que no ha probado ni una gota de alcohol.

La megafonía avisaba a los invitados de que era hora de sentarse para degustar un menú formado por una ensalada de espinacas, róbalo con cuscús, tomate natural y zanahorias y, de postre, tarta de crema de plátano con almendras y salsa de chocolate.

ALMUERZO REIVINDICATIVO

Minutos después, ha hecho acto de presencia la presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, que ha dado la bienvenida a los asistentes y ha recordado los progresos de la institución en cuanto a inclusión y diversidad. "Menuda diferencia respecto al año pasado", ha asegurado, aliviada, en alusión a la cantidad de artistas negros nominados en esta edición, especialmente en las categorías de mejor actor y mejor actriz.

BOON ISAACS TAMBIÉN HA HECHO REFERENCIA AL POLÉMICO ASUNTO DE LASFRONTERAS: "EL ARTE NO TIENE FRONTERAS. LAS SOCIEDADES FUERTES NO CENSURAN EL ARTE, SINO QUE LO CELEBRAN. NO PODEMOS PERMITIR QUE LAS FRONTERAS NOS DETENGAN A NINGUNO DE NOSOTROS", SEGÚN LA AGENCIA DE NOTICIAS REUTERS.

ESTE TEMA PRECISAMENTE, HA SIDO MOTIVO DE LA AUSENCIA DEL CINEASTA ASGHAR FARHADI, NOMINADO AL OSCAR POR 'THE SALESMAN', QUE HA ANUNCIADO QUE NO ACUDIRÍA A LA CEREMONIA EN PROTESTA POR LAS MEDIDAS DE DONALD TRUMP.