Clint Eastwood llevará al cine el atentado frustrado en un tren de París en el 2015

El próximo proyecto del legendario Clint Eastwood será 'The 15:17 to Paris', un filme que relatará cómo un grupo de soldados estadounidenses consiguió neutralizar un atentado terrorista en un tren en la capital gala. La cinta adaptará la novela homónima basada en la experiencia del soldado Alek Skarlatos, que también es el autor de la misma.

Dorothy Blyskal, conocido por su trabajo en cintas como 'Logan' o 'Vivir de noche', repite una vez más en el equipo de Eastwood (con el que ya trabajó en Sully) y estará al frente del libreto de 'The 15:17 to Paris'.

Un filme que confirma lo que ya venía anunciando Eastwood desde la aclamada 'El francotirador', que protagonizó Bradley Cooper en el 2014 y que se basó en la vida del francotirador Chris Kyle, y es que el director está dedicando está última fase de su carrera a llevar a la gran pantalla historias de héores reales, distanciándose de la ficción a veces inverosímil que suele acompañar al género del 'thriller' y acción.

Después de 'El francotirador' llegó 'Sully', basada en el libro 'Sully: Hazaña en el Hudson' de Chesley Sullenberger, en la que relató el increíble aterrizaje de emergencia que un veterano piloto realizó sobre el río Hudson salvando la vida de 155 pasajeros.

'The 15:17 to Paris' repetirá un fórmula que le ha sido más que eficaz a Eastwood, ya que algunos de sus grandes largometrajes tuvieron su origen en las páginas de un libro. 'Million Dollar Baby' está basada en 'Rope Burns: Stories from the Corner' de F.X. Toole, y 'Los puentes de Madison' adaptó la novela romántica 'Los Puentes de Madison County' de Robert James Waller.

Junto a 'The 15:17 to Paris', entre los próximos proyectos del ganador de cinco premios Oscar está llevar a la gran pantalla las memorias deJessica Buchanan, que producirá Warner Bros y tendrá por título 'Impossible Odds' ('Probabilidades Imposibles').