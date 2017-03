Claudia Cardinale, sobre el cartel de Cannes: "No es más que cine"

La actriz italiana Claudia Cardinale, de 78 años, ha difundido este jueves un comunicado donde resta importancia al retoque que le adelgaza la cadera y las piernas en una imagen de 1959que será el cartel de la próxima edición del Festival de Cannes y que fue presentada este miércoles.

"Quiero responder a la falsa polémica sobre el póster de Cannes y las consideraciones de algunos sobre los retoques de la imagen. No tengo comentarios respecto al trabajo artístico realizado sobre la foto. Se trata de un póster que, más que representarme a mí, representa una danza, un vuelo. La imagen ha sido retocada para destacar ese efecto de ligereza y transportarme hacia un personaje de sueño: es una sublimación. La preocupación por el realismo aquí no tiene sentido y, como feminista convencida, no veo ningún ataque al cuerpo de la mujer. Hay cosas mucho más importantes para debatir en este momento en el mundo. No nos olvidemos de que esto no es más que cine".



En el cartel promocional del festival, que tendrá lugar del 17 al 28 de mayo y será presidido por el cineasta Pedro Almodóvar, la actriz italiana, conocida por películas como 'El gatopardo' y 'Fellini ocho y medio', baila sobre un fondo rojo. Al darse a conocer el cartel, varios usuarios acusaron en Twitter al certamen de reducir con Photoshop la cintura y el contorno de las piernas de Cardinale, comparando la imagen del cartel con la fotografía original de 1959, en blanco y negro.

ENCANTADA CON LA ELECCIÓN

"Estoy encantada con la elección de esa foto. Es la viva imagen que tengo del festival, un evento que lo ilumina todo. Ese baile sobre un tejado de Roma tuvo lugar en 1959. Nadie recuerda el nombre del fotógrafo... tampoco yo", ha explicado también la actriz, que subraya que la imagen elegida para el cártel le recuerda a sus inicios frente a la cámara, "una época en la que jamás habría imaginado que un día subiría las escaleras del palacio del cine más famoso".