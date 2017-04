Carlos Sobera volverá a los concursos con 'The wall'

Hace poco más de un año, Carlos Sobera, el hombre de los concursos en la televisión española, cambió totalmente de tercio conel estreno de 'First dates'. "Como todo el mundo me tenía tan asociado a los concursos, me pareció que era un buen momento para cambiar de imagen. Y estoy encantado", comentaba en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO.

Sin embargo, el presentador vasco volverá dentro de poco a ponerse al frente de un concurso con su nuevo proyecto en Mediaset, 'The wall', que ofrecerá próximamente Tele 5 en el horario de máxima audiencia. Sobera compaginará el nuevo programa con su labor como anfitrión en el 'First dates' de Cuatro.

En este juego de preguntas y respuestas en el que los aciertos suman y los fallos restan, producido por Mediaset en colaboración conGestmusic-Endemol Shine Group, Sobera guiará a una pareja de concursantes que jugará por un gran premio económico, cuyo importe destinará a un proyecto en común.

A lo largo de las tres fases del concurso, los participantes compartirán protagonismo con diversas bolas que descenderán por un inmenso muro vertical sorteando obstáculos hasta caer de manera aleatoria en cajones con diferentes valores.

RODAJE EN PARÍS

Otro de los elementos distintivos de este concurso es una espectacular escenografía que incluye un muro vertical de 12 metros de altura alojado dentro de un plató de grandes dimensiones, infraestructura no existente en España.

Por ello, la grabación de ‘The Wall’ se realizará íntegramente enParís en los Estudios 204 (La Plaine Saint-Denis), escenario que compartirá con otras producciones europeas del programa y en el que se han grabado emblemáticos espacios como ‘Le grand concours des animateurs’ de TF1 y ‘La France a un incroyable talent’ (‘Got Talent’ Francia) de M6.

CREADO EN EEUU

Creado y producido por Andrew Glassman (‘Bingo America’), la estrella de la NBA LeBron James (‘Survivors Remorse’) y Maverick Carter (‘Cleveland Hustles’), ‘The Wall’ se estrenó con éxito en EEUU el pasado 19 de diciembre: 6,4 millones de espectadores en su debut en NBC, cadena en la que el programa ha registrado una media de casi 6,2 millones de espectadores en su primera temporada.

Tras la emisión de los 10 primeros programas, NBC ha anunciado la producción de 20 entregas más que se ofrecerán a partir del próximo mes de junio.

Actualmente, ‘The Wall: Face au mur’, adaptación francesa del formato que TF1 ofrece en tira diaria, congregó a 5,3 millones de espectadores (27% de share) en su entrega inaugural. Alemania será otro de los países en los que también podrá verse ‘The Wall’.