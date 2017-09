El capitán Kirk de 'Star Trek' manda un mensaje al espacio: "No estáis solos"

La NASA celebra el 40º aniversario de uno de sus proyectos más fructíferos: el lanzamiento de las sondas del proyecto Voyager, que ha permitido descubrir datos básicos del sistema solar. El actor William Shatner, conocido por interpretar al capitán Kirk en la saga de 'Star Trek', ha sido el encargado de enviar un breve mensaje que debe llegar a ambas naves este jueves.

"Ofrecemos amistad a través de las estrellas. No estáis solos", ha sido el mensaje desvelado en la ceremonia de conmemoración. El texto enviado por Kirk ha sido seleccionado mediante una votación en la que participaron 30.000 personas, que pudieron elegir entre los 10 mensajes finalistas, previamente seleccionados por un comité de la agencia aeroespacial, y que se han ido recopilando desde el pasado agosto.

.@WilliamShatner just sent humanity’s #MessageToVoyager to space: "We offer friendship across the stars. You are not alone." -@Asperger_Nerd pic.twitter.com/bXJy0jDRHU