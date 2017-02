Bowie triunfa desde su estrella negra en los Brit Awards

Al cabo de un año de su muerte, David Bowie fue homenajeado a título póstulo con los galardones al mejor artista y el mejor álbum del 2016 de un artista británico, por 'Blackstar', en la gala de los Brit Awards, celebrada en la noche de este miércoles en Londres. Bowie recibió el premio al mejor artista británico en otras dos ocasiones, en 1984 y 2014.

"Si David Bowie hubiese estado aún aquí entre nosotros, probablemente no habría venido", se lamentó el actor Michael C. Hall, que participa actualmente en la comedia musical compuesta por Bowie 'Lazarus' y que fue el encargado de recoger el primero de los galardones al artista fallecido el 10 de enero del 2016, mientras que el segundo de ellos fue recogido por el hijo de Bowie, el cineasta Duncan Jones. Le entregó el premio Noel Gallagher, de Oasis, que en ese momento gritó 'El rey' dirigiendo su micrófono al cielo.

"Perdí a mi padre el año pasado, pero yo también me convertí en padre y dediqué mucho tiempo, después de superar la conmoción, intentando descubrir que quería que mi hijo supiese de su abuelo", dijo. "Y creo que sería lo mismo que la mayoría de los fans de mi padre han descubierto durante los últimos 50 años. Que él siempre apoyó a la gente que creía que eran un poco raras o extrañas. Y siempre estuvo allí a su lado, así que este premio es para toda la gente que está como un cencerro", añadió el cineasta.

En las otras categorías, Emeli Sandé se hizo con el premio a la mejor artista británica del 2016, 'The 1975' el premio al mejor grupo británico. Los 'Brits' fueron criticados en el 2015 por su falta de atención a las músicas urbanas y a la diversidad étnica. Este año ha habido varios guiños compensatorios, como el premio al rapero Rag'N'Bone Man.





Esta es la lista de los principales premios de la noche.

MEJOR ARTISTA BRITÁNICA FEMENINA

Emeli Sandé.

MEJOR GRUPO BRITÁNICO

The 1975.

MEJOR ARTISTA BRITÁNICO MASCULINO

David Bowie.

ARTISTA BRITÁNICO REVELACIÓN

Rag'N'Bone Man

SINGLE BRITÁNICO DEL AÑO

'Shout Out to my Ex', de Little Mix.

ÉXITO INTERNACIONAL

Adele.

MEJOR ARTISTA INTERNACIONAL

Drake

MEJOR ARTISTA FEMENINA INTERNACIONAL

Beyoncé.

MEJOR GRUPO INTERNACIONAL

A Tribe Called Quest.

MEJOR VÍDEO DE ARTISTA BRITÁNICO

One Direction por 'History'

ÁLBUM BRITÁNICO DEL AÑO

'Blackstar', de David Bowie.