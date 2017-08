Un Boeing 'dibuja' la silueta de un avión en el cielo de Estados Unidos

Muchos internautas se han preguntado si es un montaje, pero se trata de una noticia real. Boeing ha conseguido dibujar en el cielo de todo Estados Unidos un avión gigante mientras realizaba un vuelo de prueba para testear la autonomía del aparato. El nuevo avión Dreamliner 787 ha partido desde Seattle y ha llegado hasta la frontera con México. La silueta del avión se puede ver solo a través de webs como Flightradar24, donde ha quedado guardada para la posteridad ya que registran todos los vuelos que suceden en el mundo en tiempo real.

El vuelo ha durado más de 17 horas, saliendo el miércoles al mediodía, hora de la costa oeste de Estados Unidos, del aeropuerto Boeing Field en Seattle. Al principio, el avión seguía un trayecto aparentemente normal. Al llegar a Wisconsin ha girado hacia el sur y ha empezado a dibujar la silueta del avión como si alguien la hubiera trazado sobre el mapa de EEUU.

