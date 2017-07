Ben Affleck rehace su vida con un nuevo amor

Ben Affleck sigue siendo un hombre muy familiar, pese a llevar tres meses divorciado de la también actriz Jennifer Garner, con la que tiene tres hijos. Comparten servicio religioso y pasan mucho tiempo juntos, como demuestra el hecho de que celebrarán juntos el pasado 4 de julio, fiesta nacional en Estados Unidos, y fueran vistos en público festejando en familia.

Pero no por ello el ganador de un Óscar y un Globo de Oro por el guión de 'El indomable Will Hunting' ha renunciado a rehacer su vida amorosa. Su nueva pareja es la productora del conocido programa de televisión 'Saturday Night Live' Lindsay Shookus, con la que llevaría saliendo tres meses, según recoge la agencia E! News.

Ben Affleck is dating Saturday Night Live producer Lindsay Shookus just 3 months after divorcing Jennifer Garner: https://t.co/wwBFkCP7h4 pic.twitter.com/y8WbTrq1xx