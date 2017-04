Banderas le manda ánimo y unos consejos a Coronado

El actor malagueño Antonio Banderas, de 56 años, le ha mandado una muestra de cariño y algún consejo a su colega Jose Coronado, de 59, después de que este sufriera un infarto el pasado sábado cuando se encontraba en su casa de Madrid. Coronado premanece ingresado en el hospital de La Princesa donde se le ha sometido a una intervención en la que se le colocó un 'stend'. Su evolución es buena y de seguir así abandonará pronto el centro médico, aunque deberá descansar unos día en su domicilio.

"Ánimo Jose. Comprenderlo, hacer lo indicado y comenzar a caminar de nuevo", ha escrito Banderas a su colega en su cuenta de Twitter. El actor malagueño desveló hace unas semanas, durante el festival de cine de Málaga, que el pasado 26 de enero había sufrido un infarto y como consecuencia de ello le implantaron tres 'stend'.

Banderas explicó en rueda de prensa que se ha tomado su problema cardiovascular como un serio aviso del ritmo de vida que lleva desde hace muchos años y lo primero que ha hecho ha sido dejar el tabaco. "Me encuentro bien. Lo que ha abierto todo esto (señalando al corazón) es un espacio de reflexión. Yo sé por qué me ha pasado. El año pasado yo decía que mi estado natural era el cansancio, no recordaba lo que era descansar y cuando lo hacía mi cuerpo se asustaba, y mi corazón me dijo basta. Ahora mi reflexión es cómo voy a seguir viviendo... He llevado una vida que no era normal", explicó el actor, que ha pasado esta Semana Santa en compañía de su novia y su familia.

Coronado también se encuentra inmerso en una vorágine de trabajo que le lleva a tener que compaginar su trabajo televisión con el cine y el teatro. El domingo al mediodía, el propio Coronado enviaba un mensaje en Twitter en el que aseguraba estar bien y restaba importancia a lo sucedido para no preocupar a su madre.

No quería preocupar a mi madre pero se ha enterado toda España 😂😂😂 Solo ha sido un susto, ITV y a casa. MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS ❤ — Jose Coronado (@_josecoronado_) 16 de abril de 2017

Coronado se sintió mal cuando se encontraba en su domicilio y llamó el mismo a emergencias. Los médicos optaron por su trasladado en una UVI móvil del Summa al centro médico, a donde llegó acompañado de su hijo mayor, Nicolás, fruto de su relación con Paola Dominguín. El actor tuvo que suspender la representaciones de la obra de teatro 'Ushuaia' en el Teatro Español.