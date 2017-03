Ashley publica las fotos sin retoques para 'Sport Illustrated'

Ashlay Graham, posiblemente la modelo de tallas grandes más famosa del mundo, ha vuelto a hacer de las suyas. Ha colgado en su cuenta de Instagram, donde acumula 3,7 millones de seguidores, las imágenes de la sesión de fotos que ha realizado para la revista 'Sports Illustrated' en las que posa con diferentes conjuntos de baño, y en la que se la puede ver al natural, sin retoque alguno. Las fotos se realizaron en las islas Fiji, en el Pacífico.

BTS from my @si_swimsuit shoot in #Fiji Una publicación compartida de A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 3:36 PDT

El año pasado, Ashley Graham se convirtió en la primera modelo de tallas grandes en aparecer en la portada del especial de moda de baño de 'Sports Illustrated' y también ha sido portada de 'Vogue' a principios de año. La modelo de Nebraska, de 29 años, es una de las más solicitadas de las pasarelas. Tiene una muñeca Barbie a su imagen y semejanza, presentada a finales de noviembre en Los Ángeles, en la cumbre de las mujeres del año que realiza 'Glamour' y acaba de anunciar que será jurado del programa estadounidense 'America's Next Top Model'. Su lema es 'Stand up for curves, confidence is sexy' (defiende las curvas, la confianza es sexy).