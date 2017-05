Arturo Valls: "A mí lo que me motiva son los cambios"

Arturo Valls (Valencia, 1975) se atreve con todo en televisión. El presentador del ‘Ahora caigo’ de Antena 3 ha aparcado por unos días los resbalones para grabar en esa misma cadena ‘Ninja Warrior’, un nuevo concurso llegado de EEUU en el que se busca al guerrero-deportista más completo de la geografía española. Valls, que comparte las labores de presentador con el excomponente de ‘Los Manolos’ Manolo Lama, acaba de terminar la grabación y está deseando que se estrene este nuevo formato allá por mayo. Mientras tanto, adelanta en esta entrevista lo que le espera al espectador que se siente a ver este nuevo experimento llamado ‘Ninja Warrior’.





-¿Qué le ha motivado de este nuevo programa tan curioso para meterse en él?

-A mi lo que me motiva son los cambios, esos cambios de registro que suelo dar. Me faltaba esta especie de combinación de evento deportivo y espectáculo televisivo. Me apetecía mucho probar la narración deportiva, que es para mi una cosa vocacional desde que era pequeño. A mi me llamaban mucho la atención los narradores deportivos, y ahora compartir este programa con Manolo Lama, que es un maestro en eso, ha sido una experiencia muy buena.

-¿Ha aprendido mucho de Lama?

-Claro. Yo soy muy aficionado al deporte y lo sigo mucho como espectador. He tenido a mi lado a un verdadero maestro.

-Como aquel Héctor del Mar, ‘El hombre del gol’, que revolucionó las ondas futbolísticas. ¿Se acuerda de él?

-Sí, mucho. Era una maravilla.

-¿Cómo vendería este programa de Antena 3?

-Es el mayor y mejor espectáculo de la televisión mundial, por lo que estamos viendo y por cómo viene avalado por las veintitantas ediciones en Japón y por las muchas ediciones en EEUU, Inglaterra, Francia, Italia… Es una mezcla de evento deportivo y 'show' de televisión, con el añadido del humor. Y con caídas, que como sabe todo el mundo me gustan mucho: 'Caiga quien caiga', 'Ahora caigo', 'Me resbala'… Y ahora también veo algún guarrazo que otro en este programa.

-El 'Ahora caigo' no parece que se vaya a caer nunca…

-Y que no se caiga. Estoy encantado porque el concurso está muy en forma. Está viviendo una especie de segunda juventud después de cinco años. Seguimos haciendo unos datos de audiencia estupendos. Y además tengo el cine, que estoy a tope y dándole vueltas a otra película. En el 'Ahora caigo' disfruto mucho porque tengo una especie de cheque en blanco para hacer el ganso. Es un programa muy cómodo en el que estoy muy relajado porque no hay mucha presión. No es como un 'prime time' del que todo el mundo está muy pendiente y en el que te la juegas porque la pelea es mucho más dura. La tarde es más relajada y tenemos ya un público asentado y consolidado. Eso te hace disfrutar más. Sobre todo a mi, que disfruto haciendo el tonto.

-¿Ha visto otras versiones de 'Ninja Warrior'?

-Sí. Me ha llamado mucho la atención la estadounidense porque es la más potente y la que lleva un poco más de tiempo. Pero he de decir, porque es importante saberlo, que en el 'casting' europeo los españoles hemos quedado por encima de todos: de alemanes, franceses, ingleses…

-¿Cómo ha sido eso?

-Los que se han presentado a las pruebas del 'casting' español han obtenido las mejores notas de toda Europa. Eso de que el 'sillón-ball', la siesta, la paella y la sangría es lo que nos caracteriza hay que ponerlo en cuarentena porque somos muy buenos deportistas.

-¿Pero las pruebas eran las mismas en todos los países europeos?

-Sí, claro. Están unificadas. Los españoles han sacado las mejores puntuaciones. Otra cosa es que luego lo confirmen en el programa. De hecho, se han dado casos de gente que tenía muy buenas notas en las pruebas de selección y que a las primeras de cambio se han caído haciendo el circuito. Es que influye mucho la cabeza, la presión, los nervios…

-¿Cuál ha sido el concursante que le ha llamado más la atención?

-Son 50 participantes por programa, de los que pasan 15 a la semifinal y seis de cada uno a la final. Hay un escalador jovencito, de veintipocos años, que fue alucinante cómo pasó a la semifinal con mucha soltura. También me gustó mucho una chica de Ecuador increíble y muy potente. Y un motero que era alucinante escalando. Pero luego algunos de mis favoritos fueron cayendo.