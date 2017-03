Antonio Banderas exhibe músculo en el rocódromo

La respuesta del actor malagueño Antonio Banderas, de 56 años, alas informaciones publicadas por varios medios que anunciaban su ingreso en un exclusivo centro hospitalario suizo por problemas coronarios tiene forma de vídeo. En las imágenes, que ha colgado el actor esta misma tarde, aparece practicando escalada deportiva en un rocódromo suizo.

Banderas y su novia, la holandesa Nicole Kimpel, están pasando unos días en Suiza y, según fuentes cercanas al actor, su paso por el exclusivo centro se debe a una simple “puesta a punto”. El malagueño está en forma, como demuestra el vídeo que ha colgado en sus redes sociales. “Mañana de escalada. Besos desde Suiza. Próxima parada: ¡mi Málaga!”, reza el comentario que acompaña las imágenes. Rubrica el vídeo con el hashtag #Zpiderman, un guiño claro al Zorro, uno de sus papeles más recordados.

Mañana de escalada... Besos desde Suiza. Próxima parada mi Málaga!#timetoclimb Kisses from Switzerland. Next stop: my #Málaga#Zpiderman pic.twitter.com/kss1Nb4LSA