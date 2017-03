Antonio Banderas se emociona con el mensaje póstumo de su primer amor

Antonio Banderas fue este martes el primer protagonista de 'El árbol de tu vida', el nuevo programa de Antena 3 presentado por Toñi Moreno que descubre el pasado desconocido de personajes populares, y que se colocó como el tercer programa más visto del día en las audiencias.



Con un árbol genealógico como hilo conductor del programa, Banderas (que hace solo unos días confesó que en enero había sufrido un infarto) recibió la visita de algunos amigos, con los que repasó fragmentos de su vida, como los actores Loles León e Imanol Arias, la bailaora Sara Baras y el torero Enrique Ponce.

Pero si hubo un momento emotivo a lo largo de la noche fue cuando el programa mostró un vídeo en el que Celia Trujillo, la novia de Banderas durante su adolescencia, habló de la relación que mantuvo con el protagonista de 'Desperado' y 'La piel que habito'. La entrevista se había grabado pocas semanas antes del fallecimiento de Celia, que llevaba años luchando contra el cáncer.

'El árbol de tu vida' mostró fotos de juventud de Banderas y Trujillo, mientras ella recordaba en el vídeo que él le había pedido que se casaran para no separarse cuando el intérprete decidió marcharse a Madrid para cumplir su sueño de ser actor.

CARTAS ROMÁNTICAS

También aparecieron imágenes de las cartas que Banderas le enviaba a Celia a Málaga durante su relación a distancia, en las que el actor incluía divertidas fotos, 'collages', mechones de pelo o incluso firmaba con su sangre.

"Las relaciones no prosperan pero quedan. Al final la vida está hecha de muchos trozos, y ella fue un apartado muy importante de mi vida. Y después como la he vuelto a ver con los años, alguna vez me trajo esas cartas, no para devolvérmelas, sino como regalo, para decirme 'no te olvides de quién eres'", afirmó un emocionado Banderas, que grabó la entrevista antes del reciente fallecimiento de Trujillo.