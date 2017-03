Antena 3 y Tele 5 preparan sus trenes para chocar en la noche de los viernes

La hegemonía indiscutible del ‘Tu cara me suena’ de Antena 3 en la noche de los viernes ha puesto patas arriba la parrilla del fin de semana, que asiste atónita al derrocamiento del otrora inexpugnable ‘Sálvame Deluxe’ de Tele 5 y a su sustitución por la tercera edición de ‘La voz kids’. Jorge Javier Vázquez y sus diezmadas huestes han tenido que huir precipitadamente al campo de refugiados de los sábados bajo una nueva identidad. Ahora se llamarán ‘Sábado Deluxe’ y desde ese nombre procurarán reconquistar los territorios perdidos en la cruenta guerra que han librado contra Manel Fuentes y sus tropas. Estos se han sacado de la manga una nueva versión del ‘talent show’ denominada ‘Tu cara no me suena todavía’, con la que pretenden consolidar su absoluto dominio de los viernes a base de imitadores anónimos. Tendrán un duro enemigo en ‘La voz kids’, convertido en una especie de ‘hermano Zumosol’ del ‘Sálvame Deluxe’ dispuesto a vengar viejas afrentas.

De este modo un tanto bélico podría describirse la situación que se ha creado en el ‘prime time’ de los viernes con las últimas decisiones de Mediaset. Tras siete años en antena, el incombustible ‘Sálvame Deluxe’ entró en los últimos meses en una dinámica descendente empujado por la brutal fortaleza del concurso de imitaciones de Antena 3. De hecho, ‘Tu cara me suena’ acaba de cerrar la mejor temporada de su historia con un espectacular 23,6% de cuota media (3,3 millones de espectadores), mientras que el magacín rosa de Tele 5 ha tocado fondo al promediar, en lo que va de año, un15,8% (1,9 millones) frente al 18,2% con que cerró el 2016. Con estos alarmantes datos en la mano, estaba cantado que los rectores de Telecinco iban a tomar decisiones drásticas para evitar la incesante sangría, y más cuando supieron que su eterno rival había decidido prolongar el ‘círculo virtuoso’ de su popular concurso con otra versión distinta.

El nuevo invento de Antena 3, que se emitirá en riguroso directo presentado por Manel Fuentes, parte con el aval de las imágenes ya filtradas por el programa para ‘calentar’ a la audiencia. A través de esos fragmentos del ‘casting’ se ha podido comprobar el increíble parecido de algunos concursantes con los cantantes imitados. “La verdad es que son muy buenos”, advierte el subdirector de entretenimiento de Atresmedia, Carlos Fernández-Recio, antes de aclarar que “esta evolución natural de ‘Tu cara me suena’ va a mantener el espíritu del formato con talento, mucho humor, y la emoción del directo”. En cuanto a la batalla con 'La voz kids', Fernández-Recio reconoce que va a ser "muy difícil", pero le resta importancia: "No descartamos que haya hueco para los dos".

PETICIÓN POPULAR

El director general de Gestmusic, Tinet Rubira, se muestra también entusiasmado con la nueva criatura: "Tenemos oro y petróleo porque lo hacen clavado". Esta vuelta de tuerca al formato original se debe, según Rubira, al "clamor de la gente", que les pedía por la calle una oportunidad para "la gente normal". Lo único que parece preocuparle es la bisoñez de estas personas anónimas que "se enfrentan por primera vez a la tele y encima en directo". "Hemos sido muy atrevidos", sentencia.

La mecánica del concurso es bien sencilla. En cada gala, 10 imitadores se someterán al veredicto del jurado, compuesto por Àngel Llàcer, Chenoa, Mónica Naranjo y Miki Nadal. Los cuatro con mayor puntuación se expondrán a la votación de los espectadores y el que gane se colará directamente en la final. Los otros tres tendrán una nueva oportunidad en la siguiente gala, pero imitando a un artista diferente previo paso por el famoso pulsador. El ganador absoluto se llevará 30.000 euros de premio.

Lo que será curioso es ver a Chenoa compitiendo en la misma franja con su exnovio David Bisbal, que repite como 'coach' de 'La voz kids' junto a Rosario Flores y Antonio Orozco. Sus dos ediciones anteriores promediaron un 30,1% y un 28%, con lo que el duelo puede ser impresionante. Tampoco lo tendrá fácil 'Sábado Deluxe' con su versión remozada del mítico 'Sálvame Deluxe', ya que Jorge Javier Vázquez y compañía tendrán que verse las caras con la película de Antena 3 y, previsiblemente, con el nuevo 'Jugando con las estrellas' de TVE-1, presentado por Jaime Cantizano.