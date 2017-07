Anna Simon: "Ser presentadora es diferente y no da para tanto chiste"

Anna Simon ha vuelto a ponerse al frente del 'Zapeando' deLa Sexta mientras Frank Blanco disfruta de su semana de vacaciones estivales. La periodista catalana simultanea sus labores de presentadora con las apariciones en 'Me resbala', el 'show' humorístico que emite este verano Antena 3 los viernes.

¿Se siente ya consolidada como la 'reserva titular' de Frank Blanco? Me siento consolidada en 'Zapeando', ya sea como colaboradora o sustituta de Frank. Llevo unos años y estoy muy cómoda. Me lo paso como una niña pequeña.

¿Se pone más seria cuando es presentadora que cuando es colaboradora? No es que me ponga más seria, pero es verdad que en el caso de 'Zapeando' el presentador tiene un papel de repartir el juego y llevar la conversación. Es un papel diferente que no da para tanto chiste.

Le sabrá a poco una semana solo, ¿no? Bueno, también me apetece irme de vacaciones cuando vuelva Frank. Pero es cierto que casi ni te enteras. Cuando le empiezas a coger el rollito, te tienes que ir.

¿Aspira a ser la presentadora titular cuando Fran ya no esté? No. A mi me encanta cómo lo hace Frank y ser colaboradora.

Si fuera la presentadora, ¿quién le gustaría que la sustituyera en vacaciones? Voy a ser políticamente correcta. Todos mis compañeros son tan buenos que cualquiera lo haría bien. Soy muy 'fan' de ellos.

¿Le gusta tanto 'Me resbala' como para repetir tantas veces? Es que te tiene que gustar porque es divertidísimo y una experiencia maravillosa.

¿Aunque se sufra? Tampoco se sufre tanto. Sí que hay ratitos de pasarlo mal, pero creo que el único que sufre de verdad es El Monaguillo. Yo me levantaba al día siguiente y me dolía todo porque tenía moratones. También es que soy muy delicada y sensible a esas cosas. Pero viendo al Monaguillo lo de los demás no es sufrir.

¿Le gusta la nueva prueba de ‘Transmisión imposible’? Es muy divertida. Es como el teléfono escacharrado de toda la vida. Creo que todos hemos jugado alguna vez. Es divertido y a la vez sencillo porque no se necesita nada: ni un escenario inclinado ni una silla que gira. Simplemente la disposición a pasárselo bien. Todos nos ponemos en fila india y a pasar refranes.

Es como la vida misma… Efectivamente. La bola que va rodando y al final es todo mentira.

¿Qué es lo que le hace reír a Anna Simon? A mi es muy fácil hacerme reír. Me río con el humor físico, el humor inteligente, el absurdo… El humor es muy necesario en la vida.

¿Por qué cree que hay tan pocas mujeres humoristas? Hay menos mujeres que hombres, pero las que hay son brillantes. A mi hay mucha gente que me hace reír: Miki Nadal, El Monaguillo, Eva Hache, Ana Morgade…

No será que las mujeres tienen más miedo a hacer el ridículo… Es que no se puede generalizar. A mi no me da miedo hacer el ridículo. Y a muchas otras tampoco. Es verdad que el humor ha sido un mundo tradicionalmente ligado al hombre, como otras muchas profesiones. Pero creo que las puertas se están abriendo y cada vez hay más mujeres que vienen pisando muy fuerte.

Hace poco, Paula Vázquez se quejaba de que en Antena 3 hay pocas presentadoras y la nombraba a usted y a Ana Morgade como ejemplos de mujeres desaprovechadas... No comparto eso. Puede ser que ahora mismo haya menos proyectos para mujeres, pero ya llegará. Yo de momento estoy muy feliz haciendo lo que hago. Cuando Frank Blanco se va a descansar, cojo yo las riendas de 'Zapeando'. No siento que en Antena 3 haya discriminación en contra de las mujeres. Creo que las puertas están abiertas para los dos sexos.

¿Con cúal de los nuevos de ‘Me resbala’ se ha reído más? Yo recomiendo un 'Alfa body' con El Sevilla. Es brutal. Es algo tan sencillo como ponerte en el suelo a hacer letras. Es que hay gente que es incapaz de hacerlas. Te quedas sorprendido. Es muy divertido.

¿El programa es tan natural y espontáneo como parece desde fuera? Sí, no hay nada impostado. La risa es de verdad. Hace falta ver esa naturalidad en la televisión. Ahí no te preocupas ni de ganar ni de salir guapo ni de no hacer el ridículo. Te preocupas únicamente de divertirte como un niño pequeño y hacer que los demás se lo pasen bien contigo.

Lo de sacar al niño que todos llevamos dentro, ¿no? Exactamente. Es como entrar en un parque de atracciones y poder subirte a todo gratis.

¿Tiene algún defecto Arturo Valls? No puedo hablar mal de él. Bueno, si acaso los chistes malos. Suelta cada uno que nos vamos todos del sofá porque es inaguantable. Pero es que 'Me resbala' es un programa hecho a su medida.

¿Qué va a hacer en sus vacaciones? Descansar, estar con los perros y disfrutar de la familia.

¿Qué hace en su tiempo libre? Leer, ver series, nadar, salir a pasear con los perros y descubrir sitios nuevos.