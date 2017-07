Angelina Jolie pasea junto a su hija Vivienne por el barrio en el que vive Brad Pitt

Angelina Jolie, de 42 años, ha aprovechado el día de la Independencia de Estados Unidos junto a su hija Vivienne para pasear por el barrio de Los Ángeles Los Feliz, en el que también reside su ahora exmarido Brad Pitt. La actriz adquirió recientemente una mansión en esa misma zona.

🆕Angelina Jolie and her daughter, Vivienne Jolie-Pitt were spotted in Los Angeles on July 4, 2017. pic.twitter.com/rdX3D2aqTv