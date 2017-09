Angelina Jolie: "El proceso de divorcio ha sido difícil, pero ahora soy más fuerte"

La actriz y directora de cine Angelina Jolie ha concedido sendas entrevistas a la revista 'People' y al diario 'The New York Times' en las que ha hablado abiertamente de su separación de Brad Pitt, en septiembre del año pasado. Jolie ha confesado que la situación que ha vivido tras su divorcio ha sido difícil y "muy dolorosa", pero que todo esto la ha hecho "un poco más fuerte".

"Nada de eso es fácil, es muy, muy difícil, una situación muy dolorosa, y solo quiero que mi familia esté bien", ha asegurado la actriz, añadiendo que su principal preocupación son sus hijos. "Todo lo demás es secundario".

"Tardé unos meses en darme cuenta de que realmente tenía que hacerlo [separarme]. Que iba a tener que hacer otra vida independiente de todo. Que tendría que tener un hogar. Otro hogar", ha asegurado. Y ha dicho también que no solo tomó la decisión por el tan comentado incidente en el avión -en el que Brad Pitt, presuntamente borracho, habría agredido a sus hijos-, pero que sí fue el detonante.

Nueva casa en Los Ángeles

Jolie ha recibido a los dos periodistas en su nueva casa del barrio de Los Feliz, en Los Ángeles (California, EEUU), una casa que perteneció al también director de cine Cecil B. DeMille. Jolie y sus hijos se han mudado ahí tras pasar nueves meses viviendo de alquiler tras su divorcio.

La actriz está inmersa en la promoción de su nueva película como directora, 'Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya'. "No he trabajado durante más de un año porque me necesitaban en casa", ha dicho, refiriéndose a sus hijos: Maddox (16 años), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (11) y los mellizos Knox y Vivienne, de 9.

Estreno mundial este viernes de 'Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya' en Netflix



Loung Ung y Angelina Jolie, coproductoras de 'Se la llevaron: recuerdos de una niña de Camboya' / CHRIS PIZZELLO (AP)

La película dirigida y producida por Angelina Jolie sobre el genocidio camboyano se estrena este viernes en Netflix a nivel mundial. El filme es una adaptación de las memorias de la escritora y defensora de los derechos humanos Loung Ung -que es también productora ejecutiva del filme- durante el régimen de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1978. La historia se relata a través de sus propios ojos, desde que tenía 5 años, cuando los Jemeres tomaron el poder, hasta los 9, y muestra el "indomable espíritu y devoción de Loung y su familia mientras luchan por mantenerse unidos", según la nota distribuida por la plataforma televisiva.

"Mis hijos son los mejores amigos que he tenido jamás. Nadie en mi vida ha estado más cerca de mí", asegura sobre sus seis vástagos, adoptados los tres mayores y biológicos los tres pequeños, fruto de su relación de 12 años con Pitt.

Y aunque aún no están recuperados del todo, Jolie cree que ya están preparados para vivir "nuevas aventuras". "Todos hemos estado un poco bloqueados", pero ahora "están ansiosos de volver a salir al mundo".

Maddox, en los créditos del filme

El mayor ya ha empezado a involucrarse en el trabajo de su madre y aparece como productor en los créditos de su nueva película, que se desarrolla en Camboya, país donde Maddox fue adoptado.

"Quería que Maddox viera lo extraordinario que es su país", dice de una película basada en una historia real de una superviviente del genocidio de los Jemeres Rojos.

En las entrevistas también habló de cómo echa de menos a su madre, Marcheline Bertrand, que murió por un cáncer de ovarios hace diez años. Debido a estos antecedentes, la actriz decidió someterse a una doble mastectomía y a una extirpación de ovarios y señala que "hasta ahora" su salud es buena.