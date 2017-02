Ana Rosa Quintana: "Que quede claro: no me gusta que le partan la cara a nadie"

La periodista Ana Rosa Quintana ha salido este miércoles al paso de la polémica generada cuando en el programa del día anterior, tras hablar sobre la noticia de la chica a la que le dieron una paliza en Murcia el pasado día 21, supuestamente por sus presuntos vínculos con grupos de ultraderecha, y creyendo que su micrófono estaba apagado, aseguró: "A mí me parece bien que le hayan partido la cara".

OJO AL FINAL: @anarosaq SOBRE LA PALIZA A LA CHICA DE MURCIA en off:"A mi me parece bien q le hayan partido la cara" pic.twitter.com/Bb1PaGFfTW — Melisa D.R (@MelisaDRuiz) 1 de febrero de 2017

En el programa de este miércoles, la presentadora de Tele 5 ha querido dejar claro que no le gusta "que le partan la cara a nadie", pero ha matizado que no es lo mismo "una pelea entre bandas" que una agresión individual a alguien.

Pero ha querido dejar bien claras sus palabras para que no sean sacadas de contexto, como cree que fueron sacadas en el programa del día anterior: "Yo no digo una cosa y otra fuera. No me parece bien que le hayan partido la cara a nadie, ni a esta chica de Murcia ni a nadie. No me gusta, no quiero que le partan la cara ni a unos ni a otros, que quede claro", ha comentado la presentadora.

"DIGO LO QUE ME DA LA GANA"

Quintana ha asegurado que no fue consciente de haberlo dicho y se ha dirigido a los periodistas que han criticado sus palabras: "Compañeros, llevo 12 años haciendo este programa 4 horas diarias, y digo en esta cadena lo que quiero y lo que me da la gana". Pero ha acabado pidiendo perdón a la familia de la agredida "si se ha sentido ofendida".

EL 'DESLIZ' DE MAESTRE Y CHUECA

No es la primera vez que la presentadora de Tele 5 se excusa con el consabido "la frase se ha malinterpretado o se ha sacado de contexto". Hace un año, por estas fechas, la comunicadora criticó el asalto a la capilla de Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos. La presentadora mostró entonces su rechazo a los hechos con una comparación desafortunada: "Es como si hay una manifestación en contra de los gais en su hábitat", en relación a Chueca, la famosa zona del céntrico barrio madrileño.

Tras las críticas, Quintana aseguró que "Se ha entendido todo lo contrario a lo que quería decir", siendo apoyada por la colaboradora Beatriz Cortázar, lo cual motivó más quejas en las redes sociales.

Pero es que las redes sociales no le perdonan ni una a la presentadora. En febrero del 2013, un tuit de Quintana sobre el programa de Jordi Évole y la educación en España -"Estupenda la educación en Finlandia. Y el frío, los suicidios y no poder sentarte en una terraza a tomar unas cañas y unas tapas?"- también incendió las redes.