Ana Jara: "En lo nuevo de 'Soy Luna', se mezclarán buenos y malos"

La joven valenciana Ana Jara (1995) se mantiene como la única española del elenco de la serie juvenil de Disney Channel 'Soy Luna' protagonizada por la mexicana Karol Sevilla, el italiano Ruggero Pasquarelli y la argentina Valentina Zenere, que dentro de poco estrenará su segunda temporada. Su personaje, Jim, pondrá las gotas cómicas debido a su relación con Nico (Lionel Ferro).

¿Cómo evolucionará su personaje, Jim, en los nuevos episodios? Ha crecido un montón. Supuestamente, ha pasado el verano entre una temporada y otra y Jim viene bastante cambiada. Una cosa que es importante para mí es que cambia el peinado, lo que la hace parecer más mayor. Además, la primera temporada termina saliendo con Nico y ahora tendrá inseguridades, no entendiendo la pasión de su novio por la música y desconfiando un poco de él. Va a estar muy interesante porque se mezclan mucho los personajes, los buenos con los malos.

Ahora que Jim está con Nico, ¿no estará tan pegada a su mejor amiga, Yam (Chiara Parravicini)? Jim y Yam siempre están juntas. Se apoyan en todo. No habrá tantos enfados entre ellas y Yam ayudará a Jim en todo lo que pueda en sus pequeñas travesuras para adivinar qué está haciendo Nico y espiarlo.

Y eso pondrá las gotas de humor a la serie. ¡Claro! Un montón.

Sigue siendo la única española de la serie. ¡Qué responsabilidad! ¡Y tanto! Ya hablo un poco como si fuera argentina, cada vez tengo más acento. Pero estoy cómoda porque tengo muy buena respuesta de los fans españoles, a los que les está gustando mucho la serie y están contentos de verme. Con lo que estoy muy feliz y tranquila.

¿Le explica muchas cosas de España a sus compañeros de reparto? Sí, un montón de cosas. Por ejemplo, les cuento mucho de las fallas porque es una fiesta difícil de entender. Hay conceptos que allá se dicen de una forma y aquí de otra… Pero ya se me ha hecho normal.

¿No se traerá a ningún compañero a visitar España? Quiero que vengan todos a conocer mi país, así que creo que en algún momento vendremos.

Su oportunidad será cuando la gira de conciertos de 'Soy Luna' pase por España... ¡Sí! En abril haremos gira por Latinoamérica. España está prevista en otra gira, la de Europa, pero no hay fechas todavía.

¿En qué se parece usted a Jim? Las dos somos bastante soñadoras, nos gusta mucho la parte artística, el baile y el canto. Y, como ella, soy muy activa, me gusta curiosear todo, hacer mil deportes y mil cosas durante el día. ¡Ah! Y tengo una mejor amiga en la vida real como Yam.

¿Y pasaba tanto tiempo con ella igual que Jim y Yam? Cuando dejamos el colegio, cada una siguió su camino, pero compartimos muchas cosas y sé que la voy a tener siempre.

El año pasado decía que se caía mucho en los ensayos con los patines. ¿Este año lo lleva mejor? Ahora, sí. Aunque cuando empecé no me importaba caerme; no era algo que me diera pánico.

¿Qué ha aprendido gracias a 'Soy Luna'? El hecho de irme a otro país para grabar la serie me ha hecho crecer, valorar muchas cosas y aprender lo que es trabajar. Y he encontrado un buen grupo de trabajo, algo que es difícil. Ojalá que me pase siempre, y que cuando trabaje en otro proyecto encuentre a gente tan buena como en 'Soy Luna'.