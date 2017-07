Ana de Armas: "Todavía hoy no me creo que he participado en 'Blade Runner 2049'"

Ana de Armas (La Habana, Cuba, 1988) ha amadrinado este viernes el Alàbriga Hotel & Home, en la playa de Sant Pol, en Sant Feliu de Guixols. Seis años después de saltar a la fama en la serie 'El internado' (Antena 3), la actriz, recién separada de su marido, el también actor Marc Clotet, se fue a Hollywood a probar suerte, y ahora, mientras ve cómo se cumple su sueño americano, ya ha protagonizado un total de seis filmes en tres años. El último es la esperada secuela del clásico de los años 80 de Ridley Scott, 'Blade Runner 2049', que en esta ocasión dirige el canadiense Denis Villeneuve, y que se estrenará el 4 de octubre. Ha trabajado junto a Harrison Ford, Ryan Gosling y Jared Leto.

A los 14 años estudió interpretación en la Escuela Nacional de Teatro de Cuba. ¿Qué recuerdos tiene? Fue una época bonita. Descubrí y me enamoré de la profesión. Aprendí lo que era trabajar en equipo y a respetar el teatro y el arte en general.

¿Cómo fue su infancia en Cuba? Me sentía muy libre. Tengo unos padres que confían en mí y que no son para nada sobreprotectores ni posesivos. Siempre me han dejado elegir y eso me ha dado la tranquilidad de no decepcionarlos ni de sentirme juzgada. Tuve pocas cosas, mi familia es muy humilde, pero fui muy feliz.

¿Viaja mucho a Cuba? Todo lo que puedo. Nunca es suficiente.

¿Qué queda de aquella adolescente que saltó a la fama interpretando a Carolina en 'El internado' (Antena 3)? Creo que no he perdido la ilusión. En cada trabajo que empiezo, me pongo igual de nerviosa y siento las mismas mariposas en el estómago.

¿Qué fue lo que le llevó a hacer las maletas y cruzar el charco? Lo mismo que me hizo dejar Cuba. Las ganas de crecer y de encontrar proyectos ambiciosos, en el buen sentido de la palabra.

ICONNA /Ana de Armas, en Sagaró (Baix Empordà).

¿Cómo fue su llegada a EEUU? Fue dura. Es un país que cuesta digerir. Una cultura muy distinta a la de España y Cuba.Yo no hablaba inglés cuando llegué, fui completamente sola. Es un proceso duro, sobre todo en Los Ángeles, que no es una ciudad como Nueva York, que es callejera, de contacto físico. Los Ángeles está aislada, pero, bueno, es una ciudad que hay que darle tiempo para entenderla y disfrutarla.

Pero valió la pena. Han sido tres años muy productivos con seis películas: 'Knock Knock' (2015), 'Exposed' (2016), 'Hands of stone' (2016), 'War Dogs' (2016), 'Overdrive' (2017) y 'Blade Runner 2049' (2017). Sí, la verdad es que no me puedo quejar. He hecho seis películas y ahora empezaré a rodar la séptima, 'Tres segundos', dirigida por Andrea di Stefano. En julio y agosto estaré rodando en Londres y Nueva York, y en septiembre empezará el 'tour' mundial de 'Blade Runner'.

Tras trabajar junto a Robert de Niro en 'Hands of stone', ¿mantienen la amistad? Hay mucho cariño y respeto, nos llevamos muy bien. Es una persona normal, cercana, pero a la vez es tímido y reservado.

¿Y con Keanu Reeves? Somos grandes amigos. Hemos hecho dos películas juntos, pero, como no para, cada día está en un país distinto. Tampoco nos vemos. Keanu es una persona maravillosa.

¿Qué pasó por su cabeza al ser la elegida para 'Blade Runner 2049'? Todavía hoy me cuesta creer que haya rodado 'Blade Runner'. Es emocionante por lo que significa ser parte de la historia de una película tan icónica, la continuación después de 30 años, y con un director como Denis Villeneuve y actores como Harrison Ford y Ryan Gosling. Es increíble. Conseguí el papel después de tres audiciones.

¿Cómo ha sido trabajar junto a su ídolo de infancia, Harrison Ford? Era mi referente desde muy pequeña, veía todas sus películas. Fue surrealista estar en el 'set' con él.

¿Y qué tal fue trabajar junto a Ryan Gosling y el resto del elenco, como Jared Leto, Robin Wright, Mackenzie Davis, Lennie James, Dave Bautista...? Fue extraordinario trabajar con Ryan, es muy buen compañero. Teníamos un equipo increíble. Todo el mundo estaba muy entregado con esta película. Todos trabajamos muy duro durante cinco meses.

Hábleme de su personaje en 'Blade Runner'. No puedo hablar mucho de la película. Mi personaje va a ser una gran sorpresa. Es una mujer fuerte, muy emocional y muy importante en la vida del oficial K, el personaje de Ryan Gosling. Es su amante, su amiga y la que le anima todos los días cuando se va a casa a trabajar. Va a ser muy potente.

¿Qué opina de que algunos medios la consideren la sucesora de Penélope Cruz? Es un halago muy grande. Penélope es una actriz brillante que ha hecho unos trabajos espectaculares. Es muy talentosa. Si a mí me fuera igual que a ella, estaría muy contenta. Y que me comparen con ella me hace feliz.

¿Se plantea volver a España? Si me sale un papel interesante, volvería sin pensármelo, pero de momento no hago planes para irme a vivir a ningún lado. No me gusta planificarme, porque después nada sale como tiene que salir.

¿Dónde reside la clave de su éxito? Hay mucha perseverancia y sacrificio. Intento ser fiel a mí misma y a mis cualidades. Conocer lo mejor y peor de mí, y defenderlo. Estando en un mercado como el de Hollywood, donde hay tanto talento, no puedo compararme con nadie. No puedes pretender ser quien no eres. He aprendido a ser yo misma, este es mi carácter, mi acento, mi manera de ver las cosas, lo defiendo y me planto.