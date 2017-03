'Ama tus curvas', otra campaña de Zara que ha encendido las redes

‘Love Your Curves’ (ama tus curvas), el eslogan de la última campaña de Zara, ha destado una lluvia de críticas en las redes sociales, a partir de una imagen que acompaña a la frase en la que aparecen dos modelos de complexión delgada.

El tuit de una periodista irlandesa llamada Muireann O’Connell es el que ha empezado con la indignación y la viralización de la fotografía en las redes. “Debes estar tomándome el pelo, Zara”, ha escrtio O'Connell. En poco más de un día ya tiene más de 13.000 'retuits' y 25.000 me gusta.

You have got to be shitting me, Zara. pic.twitter.com/tiOsJv5AVy