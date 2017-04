Alyson Eckmann gana 'Gran hermano VIP'

"¡La audiencia ha decidido que debe ganar 'Gran Hermano VIP'... Alyson!". Con estas palabras de Jordi Gonzalez se supo por fin, en la 'madrugá' del Jueves Santo al Viernes Santo, que la ganadora de la quinta edición del conocido 'reality show' de Tele 5 era Alyson Eckmann.

Así, la periodista estadounidense afincada en Madrid de 26 años se ha llevado el preciado maletín del concurso con un premio en metálico de 100.000 eros, tras 95 días encerrada en la ya popular casa de Guadalix de la Sierra (Madrid).

Lo que pasó en plató que no se vio tras el triunfo de @AlyEckmann en la #Final2GHVIP5: Aly eufórica hace la "croqueta" abrazada a su maletín pic.twitter.com/212Sc0gb4h — Que no salga de aquí (@quenosalga) 14 de abril de 2017

Eckmann superó en la gala final a la catalana Daniela Blume, con quien ha estado sola en la casa, cara a cara, desde el pasado domingo. Ese día quedaron ambas como únicas inquilinas de la vivienda. Pese a las diferencias y roces que ha habido entre ellas a lo largo de todo el encierro, la gala final se saldó con los habituales abrazos y lágrimas y halagos mutuos. Blume recibió el consuelo de sus familiares en el plató del programa.

Tras recibir el premio, Alyson confesó que ni ella ni su familia consideraron nunca la posibilidad de ganar el 'show': “Hace tres meses estaba con mi familia en Navidad diciéndoles que me metía en un 'reality', y mi madre me dijo que nunca lo ganaría por ser americana", explicó la estadounidense tras recibir el premio. Pero Jordi González estaba al quite: "Por suerte, estamos por encima de estos prejuicios".

LA EDICIÓN MENOS VISTA

Pese a haber sido uno de los programas que mejor le han funcionado a Tele 5 en su parrilla durante ese primer trimestre del 2017, esta quinta edición de 'Gran hermano VIP' se despide como la entrega con menos audiencia. Según datos de Kantar Media, y a falta de sumar los datos de la gala final, las 16 galas emitidas del 'show' han logrado una audiencia media de 2.090.000 incondicionales, lo que representa un 18% de cuota.

Sin duda un muy buen seguimiento, pero lejos del 29,8% (3.989.000 personas) que logró la tercera edición del 2015. Claro que en aquella ocasión la ganadora fue nada menos que Belén Esteban, la gran estrella de Tele 5.