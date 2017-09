Alaska y Mario se quedan con la casa de Bibiana

Quienes siguen a Bibiana Fernández a través de Instagram ya están al caso del feliz desenlace que ha tenido la venta de su casa en Boadilla del Monte, al oeste de Madrid, para saldar la deuda contraida con Haciencia. Se la han quedado finalmente sus amigos y compañeros de trabajo Alaka y Mario, que han compartido y siguen compartiendo con ella este año camerino y bolos, reunidos junto a Manuel Bandera en la obra de teatro 'El amor está en el aire', escrita y producida por su amigo Féliz Sabroso. Ya ven que todo queda entre amigos.

La propia Bibiana ha sido la encargada de anunciar la noticia, junto a una imagen de ella posando con sus dos perros y con el matrimonio. "Familia, por terminar de un modo alegre, los que me seguís de continuo, recordaréis que un día puse un cartel. Y cuando menos lo esperas todo sale bien. Entre otras muchas cosas, ellos se quedan con la casa, no puede estar en mejores manos, volveremos cienes y cienes de veces. El patrimonio emocional que al final es lo que más me importa", ha escrito la actriz, de 63 años, junto a una imagen de los tres.

La musa de Almodóvar debía de pagar como muy tarde el 21 de agosto a la Agencia Tributaria, cosa que ha logrado gracias a Alaska y Mario Vaquerizo. La cifra de la venta oscilaría sobre los 500.000 euros. Este agosto, además de para pasar unos días en las playas de Tarifa, Bibiana ha aprovechado para organizar la mudanza, hacer obras y trasladarse a un piso en el centro de Madrid.

Por eso asegura que atacada de los nervios mientras lanzaba mensajes positivos como "Pintando el futuro" o "Adaptándome a mi nuevo barrio". Lo hizo un tanto resignada porque no hacía ninguna gracia tener despedirse de todos los rincones donde había compartido grandes momentos, como el olivo que le regaló su gran amigo David Delfín, del que periódicamente se acuerda también a través de las redes.

La vivienda de la que se ha desprendido, que ya pudimos ver en televisión en el programa de Bertín 'En tu casa o en la mía', posee tres dormitorios, tres baños -uno de ellos con hidromasaje y jacuzzi-, y un terreno con jardín de más de 1.913 metros cuadrados, donde se encuenta la piscina y el garaje.

La actriz llevaba más de un año intentando vender esta casa para conseguir el dinero que necesitaba para hacer frente al pago de la Agencia Tributaria y poder salvar las dos propiedades que posee también a su nombre en la ciudad de Málaga. Una de unos 50 metros cuadrados y otra de 74 metros cuadrados en la zona de la Avenida de Málaga Oloroso, sobre los que pesaba un posible embargo.

Bibiana colabora en el programa televisivo de Ana Rosa y pronto la veremos también probando fortuna en los fogones de 'Marterchef celebrity' en compañía de su amigo el actor Pepón Nieto. En el espacio, que ya se ha grabado, intervienen también el modelo Juan Betancourt, los actores Marina San José, Anabel Alonso, Edu Soto y José Corbacho, el cantante Carlos Baute y el piragüista Saúl Craviotto.