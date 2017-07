Los ajustados uniformes de la Legión española encienden Twitter

“El uniforme de la legión española no tiene botón en el cuello de la camisa, la cual cosa les convierte en los asesinos más sexis de Europa”. Con esta frase y cuatro imágenes de fornidos legionarios, el británico Huw Lemmey ha revolucionado la red de Twitter.

Este londinense, responsable de la editorial Vile Troll Books, utiliza el adjetivo superlativo de ‘fruity’, una palabra que tiene diferentes significados. En Estados Unidos significa gay o afeminado, pero en la jerga británica se utiliza para definir algo excéntrico o sexi. Aquí comienza parte de la controversia, pues algunos portales de noticias y entretenimiento como 'Magnet' han traducido el comentario sin tener en cuenta la nacionalidad del tuitero.

The Spanish Foreign Legion's uniform doesn't have a top button, which makes them the fruitiest killers in Europe pic.twitter.com/F7CADFWCFS — Huw Lemmey (@huwlemmey) 5 de julio de 2017

El Twitter guiri acaba de descubrir la Legión Española y cree que es lo más gay que ha existido nunca. https://t.co/V2KdXJ7k18 pic.twitter.com/CsSzqrMMIm — magnet (@magnet_es) 7 de julio de 2017

Sea como sea, Lemmey, con más de 9.250 seguidores en Twitter, solo pretendía exaltar las virtudes de los musculados soldados pero su aportación recibió numerosas respuestas vinculando el ejército creado por el gallego José Millán-Astray en 1920 con el desfile del World Pride Madrid ­–que había tenido lugar unos días antes–, comparando sus modelitos apretados con los diseños de Tom Of Finlad (el diseñador del homoerotismo por excelencia) e incluso despertando interés por el porno gay con legionarios. Si su fundador, fallecido en 1954, levantara la cabeza...

It's always pride in Spain. That's cool. — Zwoltopia (@Zwoltopia) 6 de julio de 2017