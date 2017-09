Adele negocia su papel en una adaptación cinematográfica del musical 'Oliver'

Adele está negociando su participación en una nueva adaptación cinematográfica del musical 'Oliver!', basada en la novela de Charles Dickens, 'Oliver Twist'. El papel que se le ha ofrecido a la cantante y compositora sería el de Nancy.

Según 'The Sun', la intérprete de 'Hello' está barajando la posibilidad de aceptar esta oferta pensando también en su marido, Simon Konecki y su hijo Angelo, que nació en octubre del 2012. "La verdad es que sería un proyecto de gran envergadura, y por eso se está tomando muy en serio la oferta. Es cierto que lleva varios meses diciendo que quiere dedicarle más tiempo a su hijo y a su familia, pero no por ello está dispuesta a renunciar automáticamente a papeles tan importantes. Además, sería todo un reto para ella pasarse al cine, un desafío para el que, sin embargo, cree estar preparada", ha revelado al tabloide británico una fuente cercana a la intérprete.

Por otro lado, su salto a Hollywood podría resultar beneficioso a la vocalista, ya que recientemente declaró que se estaba planteando retirarse indefinidamente de los escenarios como consecuencia de los problemas de salud, todos ellos relacionados con sus cuerdas vocales, que ha venido experimentando en todas y cada una de sus giras.

Tanto es así, que la estrella se vio obligada el pasado mes de junio a cancelar repentinamente dos de los cuatro conciertos que tenía programados en el estadio de Wembley (Londres) para poner el punto final a su exitoso 'tour Adele Live', una dura decisión que la diva quiso justificar a través de una carta en su cuenta de Instagram.