La actriz Nerea Garmendia se desnuda en la revista Primera Línea

El número de abril de la revista Primera Línea, que ya está en los quioscos, muestra un explosivo desnudo, de la mano de Torito, de la actriz guipuzcoana Nerea Garmendia, que celebra este mes su reincorporación a la serie de Atresmedia Allí abajo. Las preguntas de Torito acaban desembocando en la vida sexual de su invitada y es ahí donde Nerea se suelta: “Mi currículum sexual no es ni flojo ni pasado de rosca. Lo justo y necesario para saber cómo son los hombres”, dice. Se define como “tradicional” en el sexo y amante de “los momentos improvisados” para hacer el amor.

Casada con el actor Jesús Olmedo, Garmendia repasa en la entrevista su historial amoroso y explica un secreto que parece inconfesable: “Estaba en un gimnasio de Los Ángeles y, de repente, tuve el típico cruce de miradas con un chico. Él se acercó y me preguntó si quería tomar algo. Yo sabía que era actor, pero con tanta sentadilla no lo ubicaba todavía. Los dos estábamos solteros, pero le dije que no al chaval. Aquel chico era Ryan Gosling”.

Nerea Garmendia también habla de cuernos (“a veces creo que unos cuernos son necesarios para salvar una relación”), de mujeres (“nunca me he sentido atraída por una mujer”) y de hombres (“me pone la inteligencia, el sentido común, la gente segura de sí misma). Nerea lleva más de 15 años trabajando en el cine, el teatro y la televisión y la hemos visto en programas y series como Splash, Los hombres de Paco o Amar en tiempos revueltos.