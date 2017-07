El actor Santi Rodríguez, ingresado en Jaén tras sufrir un trombo

El actor y humorista Santi Rodríguez se encuentra ingresado en el hospital en el Complejo Hospitalario de Jaén tras sufrir ayer sábado un trombo en la arteria esplénica. “He tenido un infarto en la arteria esplénica. Suena fuerte pero está todo controlado. Al ser en la zona del bazo la cosa no es tan crítica”, ha comentado el propio cómico en su cuenta de Instagram, en la que aparece fotografiado haciendo con la mano una señal de encontrarse bien.

“Disculpad si no puedo contestar tantísimos mensajes de cariño que no sabéis como animan y se agradecen. Por supuesto no dudéis que vamos a pelear. Como creyente que soy sé que mis oraciones y las de la gente que me quiere van a ayudar en este camino que me ha tocado andar. Esas oraciones no sirven de nada si no hay ilusión, esperanza y optimismo. En la vida hay que asumir los contratiempos, pelear a tope y seguir adelante”, ha señalado el famoso monologuista a través de las redes sociales.

El humorista, que ingresó en el centro hospitalario al sufrir un intenso dolor, ha tenido un trombo en la arteria esplénica, cuya función es abastecer al bazo y parte del estómago de sangre oxigenada. “Gracias a todos por vuestros mensajes. Ahora toca optimismo y remontar de nuevo”, ha comentado Santi Rodríguez a través de Instagram ante los mensajes de simpatía de sus seguidores.