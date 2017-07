A-3 se dispara con la 'cita a ciegas' de Barrymore

El cambio en el 'prime time' del 'reality' 'Contigo al fin del mundo' por una película no le ha ido nada mal a Antena 3 en términos de audiencia. Y más si el filme está protagonizado por unos actores mediáticos como Adam Sandler y Drew Barrymore. 'Juntos y revueltos' lideró la franja de máxima audiencia de este lunes con 1.954.000 telespectadores (16,4% de cuota) en el conjunto de España.

'All you need is love... o no' (Tele 5), en cambio, no despega y con 1.163.000 seguidores (9,7%) no logra colarse entre los 20 espacios más vistos.