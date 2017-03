150 famosos prestan su mirada al Síndrome de Down

Todo empezó como una anécdota y ha acabado en una exposición fotográfica, titulada 'Xtumirada', que se da a conocer coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down, este martes 21 de marzo.

La mirada del fotógrafo Cuco Cuervo se cruzó con la de un chaval con Síndrome de Down que perdía el autobús. Entonces pensó en hacer algo. "Me di cuenta de que uno de los rasgos más marcados de las personas con Síndrome de Down son sus ojos rasgados y se planteó el reto de intercambiar las miradas de un famoso con el de una persona con este trastorno genético".

Entonces este fotógrafo de moda contactó con una actriz amiga para que corriera la voz. Y en tres meses ya tenía unos 130 retratos. Entre ellos, pasaron por el estudio Sara Carbonero, Maribel Verdú, Clara Lago, Antonio Orozco, Vanesa Romero, Sergio Dalma, David Bustamante, Pedro Piqueras, Sergio Ramos, Ález González, Íker Casillas, Arturo Valls y así hasta sumar 150.

La campaña pretende dar visibilidad a este colectivo de cerca de 35.000 personas y sobre el que existen muchos prejuicios, con problemas de integración no solo en el entorno laboral, también en el educativo.