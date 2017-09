Las 10 series que no te puedes perder este otoño

Hace un par de años, John Landgraf, presidente de la cadena estadounidense FX, acuñó el término 'Peak TV' para referirse a la burbuja de las series. Se podría pensar que esa burbuja ha empezado a desinflarse: al fin y al cabo, ni siquiera el producto Netflix es indestructible, como demuestran las recientes cancelaciones de 'The get down' y 'Sense 8'.

Pero números recientes cuentan otra historia: la burbuja, lejos de desinflarse o explotarnos en la cara, parece solo hincharse sin freno. Hace unas semanas, el mismo Landgraf hablaba en la gira de verano de la Television Critics Association sobre cómo se había pasado "de un número óptimo de programas/series a un número inmanejable". Y solo faltaba que Apple se pusiera serio con esto de comprar programas propios. Inmanejable, ciertamente.

Hoy más que nunca, hacen falta filtros, así como un poco de previsión. Por eso hemos hecho una selección de diez entre las (muchas más) series con buen aspecto que ofrecerán, de aquí a final de año, las cadenas de pago y plataformas de 'streaming', en las que todavía se concentra la mayor parte de la producción retadora y exigente.

La selección es necesariamente subjetiva, aunque muy razonable. Quedan fuera las muchas series formulaicas, nuevas o renovadas, que asaltarán las cadenas estos próximos meses para ejercer como mero pasatiempo. También secuelas dudosas (y sin fecha de estreno aquí todavía) como esa 'Will & Grace' en la que se obviará el final de la serie original. O precuelas también dudosas como 'El joven Sheldon', un intento obsceno de estrujar la gallina de los huevos de oro de 'Big bang'. O el seguramente divertido pero quizá demasiado cínico 'remake' de 'Dinastía'. U otro 'spin-off' superheroico sin mucho que aportar, en apariencia: nos referimos a 'The gifted'.

La televisión, o la narrativa serializada, o el cine por capítulos, o como queramos llamarlo, ya no es solo una forma de dejar la mente en blanco. Hace tiempo que no es así, pero el nivel de exigencia (de muchos creadores y también muchos espectadores) ha subido seriamente en los últimos años, en paralelo con el traslado 'en masse' de talentos fílmicos a este medio antes supuestamente menor. Festivales como Cannes o Sitges incluyen las series de forma cada vez más natural en sus programas, conscientes de la porosidad creciente del territorio audiovisual.

Desde estas páginas solo queremos lo mejor para todos, y de cuanto hay confirmado hasta ahora para el otoño, estos son los hitos aparentes.

'The Deuce', cuando Times Square vendía sexo

En preparación desde hace sus buenos años, el proyecto de David Simon ('The wire') y su socio habitual George Pelecanos sobre la 'pornificación' del Times Square de los 70 llega por fin a nuestras pantallas. Desde hace unos días puede verse su vibrante primer episodio, dirigido por la excelente Michelle MacLaren y con dos James Francos, los gemelos Martino, a los mandos de un bar tapadera de la mafia. Primer episodio ya disponible en HBO España (el segundo, a partir del día 18).

'Tin Star', mi doble oscuro y yo

El detective de policía Jim Worth (Tim Roth) cambia Londres por un pueblo de las Montañas Rocosas canadienses donde el trabajo debería ser más sencillo, aunque ahora sea jefe. Pero pronto ha de vérselas con las artes oscuras de una gran petrolera a la que pone cara amable la Sra. Bradshaw (Christina Hendricks). ¿El giro de esta trama tan nórdica y mil veces vista? En caso de peligro, Worth puede liberar a un alter ego oscuro. 8 de septiembre, Movistar Series Xtra (VOS; dual el día 15).

'Star Trek: Discovery', la prehistoria de la utopía

Doce años después de la cancelación de 'Enterprise', la creación de Gene Roddenberry se expande nuevamente en formato serie. Situada diez años antes de los acontecimientos de la serie original 'sixties', cuenta con heroína femenina y afroamericana (la comandante Michael Burnham de Sonequa Martin-Green), algo que, seguramente, hará sonreír al progresista creador de la franquicia allá donde esté. La pregunta es: ¿será tan buena como habría sido de no haber dejado la nave Bryan Fuller? 25 de septiembre, Netflix.

'Rick and Morty', la aventura posposmoderna

Difícil condensar en pocas líneas un torbellino como 'Rick and Morty', animación no exactamente para niños que parodia y sublima la ciencia ficción a base de humor desquiciado, desafíos filosóficos, referencias pop o, hay que decirlo más, grandes secuencias de acción. Con el esperado inicio de la tercera temporada sabremos si la familia Smith acude al rescate del abuelo Rick, quien se condenó a sí mismo, en un giro dramático inesperado, a una prisión de máxima seguridad. 29 septiembre, TNT.

'Curb your enthusiasm', misantropía inspiradora

Esta serie del cocreador de 'Seinfeld', Larry David, es una cima raramente igualada de la autoficción y la comedia moderna en general. Regresa con nueva temporada seis años después del final de la octava, con David (quien encarna a una versión algo más osada de sí mismo) encerrado en interacciones sociales incómodas y abocado a historias marcadas por el efecto bola de nieve. Con él vuelve el gran Ted Danson, este otoño también localizable en 'The good place' (Netflix). 2 de octubre, HBO España.

'Suburra', regreso a la Roma criminal

A la espera de nuevos capítulos de 'Gomorra', bien está probar con esta saga sobre los lazos entre crimen organizado y política en Roma. Se basa en la historia ya contada en novela por Carlo Bonini y Giancarlo De Cataldo, y en película por Stefano Sollima, pero se desarrolla algunos años antes. Entre los directores figura Michele Placido, responsable hace unos años de la estimable película sobre los años de plomo 'Romanzo criminale'. 6 de octubre, Netflix.

'Mindhunter', en la cabeza del asesino

David Fincher dirige (en los dos primeros capítulos) y coproduce esta serie sobre dos verdaderos agentes del FBI, encarnados por Holt McCallany y Jonathan Groff, que a finales de los 70 entrevistaban a asesinos en serie enchironados para entender el funcionamiento de esa clase de mentes y aplicar lo aprendido a casos por resolver. Parece el agradecible regreso de Fincher al territorio estético y temático de la 'masterpiece' 'Zodiac'. 13 de octubre, Netflix.

'Stranger things', 'revival' con imaginación y corazón

La primera temporada llegó casi sin avisar y se convirtió en favorita de casi todos. Injustamente considerada por algunos como mero popurrí de aciertos pretéritos, la creación de los Duffer tenía su propio imaginario y latía con emoción creíble. Si nos guiamos por los pósters promocionales, como este, este y este, la segunda temporada estará de nuevo surcada por referencias a los 80, pero, con suerte, será algo más que papilla nostálgica. 27 octubre, Netflix.

'La zona', garantía Sánchez-Cabezudo

Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo estuvieron detrás de la famosa 'Crematorio', y el primero dirigió capítulos de 'Desaparecida', un reivindicable relato de duelo y misterio que se adelantó a la moda de las series con hijos muertos o en peligro. Ahora han preparado para Movistar+ 'La zona', un thriller policíaco en el que se traslada lo sucedido en Fukushima o Chernóbil a la realidad española. Con reparto importante, incluyendo a Eduard Fernández y Emma Suárez, entre otros. El piloto se podrá degustar en el festival de Sitges. Movistar+, 27 de octubre.

'Wormwood', cuando la CIA jugó con el LSD

El documentalista Errol Morris, autor de clásicos como 'The thin blue line' y el oscarizado 'Rumores de guerra', se adentra en esta miniserie de seis episodios en los experimentos de la CIA con el LSD en los 50 y 60. El siempre de fiar Peter Sarsgaard encarnará, en prometedoras recreaciones dramáticas, al hombre real que murió durante las pruebas. Completan el reparto nombres del carisma de, cuidado, Tim Blake Nelson y Bob Balaban. 15 de diciembre, Netflix.