Cómo viajar barato: 10 trucos y una argucia al límite para volar gratis

La expansión de internet ha revolucionado al sector turístico. Los viajeros deben utilizar la red de redes para conseguir las mejores ofertas pero hay trucos para lograr que el viaje sea mejor y más barato. Algunos quizá jamás los hubieras imaginado. A continuación 15 claves y una argucia para vivir el mejor viaje (hasta gratis).

1. UTILIZA INTERNET, PERO ELIMINA INTERMEDIARIOS

Internet ha supuesto una verdadera revolución en el sector turístico. Ha supuesto una competencia para las agencias de viajes y ha abierto las posibilidades de contratación a través de nuevos intermediarios. Usar internet es ahora imprescindible, pero borra las cookies del ordenador para evitar que los motores de búsqueda te encarezcan los precios. Con tu perfil navegador limpio compra a la primera y obtendrás mejores precios. Pero ves al vendedor directamente para elegir la mejor oferta.

2. CONSULTA FOROS DE OPINIÓN

Una de las base del éxito de internet es la posibilidad de analizar directamente la opinión de los clientes. Si el número de opiniones es elevado será difícil que puedan manipularse.

3. APROVECHA LAS TARIFAS ERROR

El precio de los billetes de avión o de cualquier paquete turístico oscila en función de la demanda. Elegir el momento adecuado para comprar puede suponer un gran ahorro. Pero también se producen errores por parte de las compañías y la publicidad es garantía contractual, son las denominadas tarifas error. Exprimeviajes.com ha encontrado en esos errores el filón para ofrecer un servicio de búsqueda de viajes y paquetes vacacionales a precio de derribo. La desventaja es que hay que ser decidido y no pensarse mucho el asunto a la hora de comprar para evitar que se enmiende el error. Las fechas del viaje suelen estar también muy acotadas, pero no siempre. Hay vuelos, pero también viajes todo incluido a precio de ganga. Este portal es un intermediario que redirige la búsqueda directamente al vendedor. Si se es flexible en las fechas, es la mejor opción para viajar barato.

4. APROVECHA LOS COMPARADORES DE VUELOS

Utilizar Skyscaner se ha convertido en una exigencia. Se trata de un comparador de precios de viajes en avión que ha conseguido un crecimiento imparable en España. Sin embargo, en muchas ocasiones los resultados no son todo lo adecuados que debieran para el cliente. El vuelo más barato puede que corresponda a un enlace a un intermediario extranjero y por un euro más ese precio lo ofrezca otro con servicio de atención al cliente en tu lengua, por ejemplo, o que sea la propia aerolínea. En muchas ocasiones la compra directamente a la aerolínea, tras limpiar cookies, puede salir más a cuenta.

5. BORRA LAS 'COOKIES'

Ya se ha hecho referencia a esta prevención técnica. Las cookies son empleadas en ocasiones por los buscadores para detectar el interés en determinada información. Los viajeros siempre aconsejan borrar esa información para no contaminar el proceso de compra, algo que en la práctica conlleva conseguir precios mejores.

6. COMPRA EN EL MOMENTO ADECUADO

Una de las últimas innovaciones de los portales de viajes es ofrecer una perspectiva de la evolución futura de los precios. Skyscanner aconseja a los viajeros que reserven sus billetes de avión con 13 semanas de antelación, y así podrán disfrutar de descuentos de hasta el 9% de media. Para destinos europeos, sin embargo, el momento ideal para gestionarlos es con seis semanas de antelación, lo que puede llegar a aportar a los usuarios un ahorro en el coste de los billetes del 12%. Para los que deseen volar a otros continentes, en cambio, es mejor adelantarse en la gestión, puesto que con 25 semanas de anticipación podrán encontrar vuelos un 8% más económicos que la media. Algo que no explica Skyscanner es que es posible la compra de vuelos directamente en las taquillas de facturación de equipajes hasta el último momento. En caso de que el vuelo no esté lleno, el precio será más barato que en cualquier intermediario.

Importante: Nunca comprar por separado vuelos de distintas compañías en un trayecto, ya que la última no se hace responsable del retraso de la anterior y puedes quedarte tirado y sin nadie a quien reclamar.

7. IDA Y VUELTA, ¿SEGURO QUE ES MÁS BARATO?

No siempre comprar a la misma compañía aérea un vuelo de ida y vuelta sale más barato. Los precios se establecen de manera individualizada y no existen ventajas asociadas a esa práctica habitual en la venta fuera de internet. Eso explica que sea posible la vuelta al mundo por 1.000 euros, por ejemplo. Es una buena opción para abaratar el viaje la compra de billetes en línea, es decir, pasando varias noches de escala en destinos intermedios y utilizar compañías low cost locales. Para ello, se debe viajar en horas y días de precios bajos (en la búsqueda del vuelo se debe especificar que se es flexible con las fechas de vuelo). En internet, la obtención de la vuelta al mundo más barata es tending topic habitual, y resulta que es posible por unos 1.000 euros (lo más barato unos 700, según algunos).

8. HOTELES: CÓMO CONSEGUIR MEJOR HABITACIÓN Y PRECIO

Booking tiene prioridad para tener la mejor habitación. Efectivamente, los expertos en dirección hotelera suelen aconsejar a los responsables de recepción que las reservas realizadas a través de Booking den derecho de manera no oficial a una mejor habitación del hotel. La razón es que los clientes de Booking son activos en la red y divulgarán su opinión sobre el establecimiento y la política de imagen exterior es cada vez más importante para captar nuevos clientes. Si lo que interesa es tener el precio más bajo, es posible recortar los precios llamando directamente al hotel. De esa manera, es posible acceder o a una tarifa sin la comisión de Booking (en torno al 15%) o a un alojamiento especial que no se vende en internet. Si el precio que se da es superior al de Booking casi siempre será posible la rebaja al 'precio Booking'. Otra estrategia para mejorar el precio o la habitación es una queja a tiempo en el caso de que no cumpla con las expectativas. Si existe una habitación mejor y no está reservada es habitual que el hotel tenga la gentileza de cambiar al huesped de habitación sin coste añadido. Siempre es positivo mostrarse como un cliente activo en las redes sociales. El todo incluido es una opción a tener en cuenta.

Independientemente del nivel del hotel, los ajustes de gastos en el sector hotelero son tan extremos que durante las tareas de limpieza se aplican todo tipo de ahorros. Entre esas medidas de ahorro figura el uso del mismo trapo para limpiar el váter que el vaso de cortesía (¡aaaargh!).

9. CRUCEROS: ELUDIR LAS EXCURSIONES ORGANIZADAS

Los menores de 18 no pagan y se visitan muchos destinos en un mismo viaje. Esos suelen ser algunos de los argumentos de los partidarios de los viajes por mar. Para los que gusten de la fórmula, mejor probar la primera vez con una oferta de derribo. Los todo incluido son la mejor opción si lo que se quiere es controlar el presupuesto final (aunque suelen ser más sencillos). Las excursiones mejor por tu cuenta, salvo excepciones. La razón es que en las salidas organizadas el desembarque es lento y se pierde mucho tiempo. En cambio, la excursión organizada te permite ganar tiempo si se desea visitar un monumento con previsibles colas que los turistas en excursiones organizadas eludirán. La compra a última hora implica precios más bajos pero problemas para elegir la mejor ubicación en el buque, clave para que el asunto no termine en un viaje de pesadilla. Nunca en la proa, nunca interior, nunca en las profundidades (por si se hunde y por el ruido). En caso de galerna, alejarse de los salones de proa.

10. TRIPADVISOR REINA EN LOS RESTAURANTES

Tripadvisor es el gran enemigo de los restaurantes malos y la clave para elegir y no equivocarse. El secreto del asunto es buscar la excelencia en las opiniones vertidas en la red, con gran número y que sean recientes. Si hay pocas opiniones quizá no sean fiables. Los ránkings de Tripadvisor son una garantía de éxito, aunque sobre gustos el pontificar conduce inexorablemente a error.

VOLAR GRATIS: UNA ARGUCIA AL LÍMITE

Una estrategia extrema solo reservada a los viajeros más flexibles (y osados) es tentar a la suerte y aspirar a la devolución del precio del billete a la vuelta del viaje. El truco es poner en aprietos el compromiso de puntualidad de las aerolíneas. La forma de hacerlo es la compra de viajes internacionales con escalas muy cortas, de menos de una hora y a última hora del día, para intentar que la compañía se retrase y le sea imposible cumplir el horario pactado. La clave es que la compañía sea europea, ya que si el retraso se produce finalmentela ley le obliga a abonar una indemnización. Si el retraso obliga al viajero a retrasar su vuelo, el viajero tendrá derecho a una indemnización casi automática de hasta 600 euros, quizá más de lo que haya pagado por un pasaje ida y vuelta. En los formularios es conveniente adjuntar fotos que muestren el perjuicio causado, las colas que se tuvo que sufrir... y se expliquen los efectos negativos que tuvo el retraso (llegar tarde a una reunión de trabajo con consecuencias económicas 'incalculables', etc). Conocer la normativa es básico a la hora de reclamar.