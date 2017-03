Toxo cede el paso en CCOO

El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, cede el paso en la cúpula del primer sindicato en España. Toxo ha comunicado hoy de forma oficial su "decición personal muy meditada" al Consejo Confederal, el máximo órgano de dirección del sindicato entre congresos. De la reunión extraordinaria de este órgano ha salido como candidato de consenso para ocupar el cargo de secretario general el actual dirigente de CCOO de Euskadi, Unai Sordo.

"No dejo un sucesor, no dejo un delfín", ha asegurado Toxo, quien ha explicado que Sordo no es su candidato, sino el del Consejo Confederal que hoy sábado ha aprobado su candidatura por 117 votos a favor, ninguno en contra y sólo seis abstenciones, lo que le da un gran peso "político" aunque no impide que se puedan presentar más candidaturas, que por el momento no han surgido.

El candidato de consenso es 40 años más joven que Toxo, que a sus 65 años ha asegurado que podría haber optado a un tercer mandato por así se lo habían sugerido la totalidad de las organizaciones a través de sus secretarios generales a lo largo de consultas que ha hecho en los últimos meses. A su juicio, el relevo es necesario para llevar a cabo la transformación que afronta el sindicato.