Tesla lanzará un camión eléctrico en septiembre

El fabricante norteamericano de automóviles sin conductor, Tesla, planea Lanzar en septiembre un camión eléctrico, según ha anunciado el fundador de la empresa, Elon Musk. También ha precisado esa fecha para la llegada de un 'pickup' y un vehículo deportivo.

Tras la aparición del Modelo 3, un sedan que llegará al mercado el próximo mes de julio. Tesla dará a conocer un camión ligero eléctrico en septiembre y, posteriormente, una 'pickup' en 18 o 24 meses. Musk realizó este jueves los anuncios en una serie de tuits.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.