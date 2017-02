Rechazo frontal de los sindicatos y la izquierda a la propuesta del Banco de España sobre pensiones

La propuesta del Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, de retrasar la edad legal de jubilación más allá de los 67 años y potenciar los planes de pensiones privadospara recortar las prestaciones públicas ha desatado una tormenta política. Los sindicatos y los partidos de izquierdas no escatimaron esfuerzos en difundir este jueves sus críticas a dos propuestas con las que consideran el Banco de España se ha extralimitado en sus funciones.



El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el deUGT, Pepe Álvarez, calificaron de "insulto a la inteligencia" las propuestas de Linde y más con las actuales tasas de paro (especialmente de desempleo juvenil). Álvarez recomendó al Banco de España que haga "autocrítica" en lugar de "hablar de los demás", y señaló que la Seguridad Social "no tiene un problema de gasto sino de ingresos". "Es un insulto a la inteligencia proponer eso, con un paro juvenil de más del 40%. Tendríamos que volver a otras medidas, como el contrato relevo", subrayó,

Los sindicatos CCOO, UGT y USO coinciden en que la forma de reequilibrar el sistema de ingresos y gastos de las pensiones es elevar las fuentes de financiación y no aplicar soluciones basadas en los recortes.

CCOO

"Es una visión incorrecta de lo que debe ser un sistema de solidaridad entre generaciones", señaló a EFE el secretario confederal de protección social y políticas públicas de CCOO, Carlos Bravo. El sindicato propone acabar con el tope máximo de cotización para los salarios más altos, elevar las cotizaciones mínimas -a través de mayores incrementos del Salario Mínimo Internacional (SMI)- o que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Todas estas medidas podrían ir acompañadas de una aportación del Estado.

UGT

En un línea similar, desde UGT critican que la propuesta de Linde "carga todo el sostenimiento de unas pensiones recortadas y mínimas a los trabajadores, a través de la prolongación de la vida laboral y el endurecimiento del acceso a las mismas". "Subir la edad de jubilación por encima de los 67 años es tanto como cuestionar el derecho constitucional a la jubilación y trastocar la estructura social, a través de la imposibilidad del relevo generacional o entrada de los jóvenes al mercado de trabajo", apuntó la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera.

USO

Desde USO también han rechazado las propuestas de Linde y, junto a la solicitud de "un cambio profundo en la dirección" en el Banco de España, han subrayado la necesidad de tener empleo de calidad, subir de salarios, hacer una profunda reforma fiscal y políticas sociales que garanticen una sociedad "más humana y justa".

PODEMOS

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, defendió este jueves la posibilidad de imponer un nuevo impuesto que sirva para financiar las pensiones antes que volver a retrasar la edad de jubilación, tal y como planteó Linde. En opinión de Podemos, las políticas de empleo que favorezcan el alza de salarios supondrían una inyección positiva en el sistema de protección social. La política del PP revela querer transformar uns sistema de pensiones en el que estas o sonuna renta de subsistencia o un negocio.

ERC

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà reconoció que parece confirmarse que la edad de jubilación volverá a retrasarse de nuevo, como ya sucedió con la reforma de las pensiones que el PSOE aprobó en el 2011 y que lleva la edad de retiro hasta los 67 años a partir del 2027. "No debería pasar esto, pero todos los vientos apuntan no solo a que esto va a ocurrir, sino que no sé cómo podremos pararlo", ha lamentado Tardà.

PSOE

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, criticó al gobernador del Banco de España por "alarmar de nuevo" a la población con la posibilidad de que se retrase de nuevo la edad de jubilación. "No hay derecho a que se alarme de nuevo a la sociedad con la prolongación de la edad de jubilación. No estoy de acuerdo con la propuesta del gobernador del Banco de España, que no tiene en cuenta la situación actual ni los efectos de las reformas anteriores. No hay que alarmar a los pensionistas con declaraciones como ésta", dijo Hernando.