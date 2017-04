Rebote en las bolsas

Tras varias sesiones de caídas, las bolsas han registrado este miércoles el habitual rebote con que los inversores tratan de aprovechar que las acciones se han abaratado. No ha habido, no obstante, ninguna noticia de relevancia que lo justifique, lo que hace pensar que se trata de un movimiento estratégico a corto plazo, no de un cambio de tendencia sostenido. En el caso del Ibex 35, que acumulaba cinco jornadas a la baja que le habían hecho perder el 2,5%, la subida ha sido del 1,03%, hasta los 10.370,3 puntos. La banca ha sido la gran protagonista, una vez más gracias al Popular. Tras caer el 24,75% la semana pasada, los especuladores bajistas han comenzado a vender para apuntarse las plusvalías latentes y el banco ha subido un 5,5%, adicional al 6% de la víspera, arrastrando con ello al alza al resto del sector. En cualquier caso, el foco sigue puesto en las elecciones francesas del domingo.